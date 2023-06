Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: BioNTech.



Die Autorin hält unmittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: BioNTech.



Aktien von BioNTech befinden sich im AKTIONÄR-Depot.



Börsenplätze BioNTech ADR-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs BioNTech ADR-Aktie:

102,60 EUR -0,19% (07.06.2023, 13:00)



NASDAQ-Aktienkurs BioNTech ADR-Aktie:

109,85 USD +1,03% (06.06.2023)



ISIN BioNTech ADR-Aktie:

US09075V1026



WKN BioNTech ADR-Aktie:

A2PSR2



Ticker-Symbol BioNTech ADR-Aktie:

22UA



NASDAQ-Symbol BioNTech ADR-Aktie:

BNTX



Kurzprofil BioNTech SE:



BioNTech (ISIN: US09075V1026, WKN: A2PSR2, Ticker-Symbol: 22UA, NASDAQ-Symbol: BNTX) wurde 2008 gegründet. Der Schwerpunkt des Unternehmens liegt auf der Entwicklung und Herstellung wegweisender Technologien und Medikamente für individualisierte Krebsimmuntherapien. (07.06.2023/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - BioNTech-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie von BioNTech SE (ISIN: US09075V1026, WKN: A2PSR2, Ticker-Symbol: 22UA, NASDAQ-Symbol: BNTX) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Die Aktie von BioNTech habe zuletzt wieder leicht zulegen und dabei die 100-Euro-Marke zurückerobern können. Unterstützung habe das Papier zuletzt von der Corona-Impfseite erhalten. Die EU-Arzneimittelbehörde EMA empfehle für die neue Impfperiode ab Herbst eine Anpassung der Corona-Impfstoffe.Sie sollten an die sogenannte XBB-Variante des Virus angepasst werden, die zur Zeit in Europa und anderen Teilen der Welt dominant sei, habe die Behörde am Dienstag in Amsterdam mitgeteilt.Die bereits zugelassenen Wirkstoffe seien zwar weiterhin wirksam und hätten ernsthafte Erkrankungen, Krankenhausaufnahmen und Todesfälle verhindert. Der Schutz vor dem Virus werde aber mit der Zeit schwächer, wenn sich neue Varianten des Virus gebildet hätten.Die EMA empfehle - ähnlich wie die Stiko in Deutschland - vor allem Auffrischungsimpfungen für Menschen mit einem erhöhten Krankheitsrisiko. Dazu würden Menschen über 60 Jahre und Personen mit einem ohnehin geschwächten Immunsystem gehören. Auch sollten EU-Staaten die Impfung von Mitarbeitern im Gesundheitssystem erwägen, die eher einer Infektion ausgesetzt seien. Eine einzige Dosis des Wirkstoffes sei als Auffrischung ausreichend.Der Fokus verlagere sich aber immer mehr in Richtung weitere Pipeline, insbesondere im Onkologie-Bereich. Die Schweizer Großbank UBS habe die Einstufung für BioNTech im Nachgang des Krebsforschungskongresses ASCO auf "neutral" mit einem Kursziel von 153 US-Dollar belassen. Neue Informationen zu einigen Produkten in der Onkologie-Pipeline seien positiv gewesen, habe Analystin Eliana Merle in einer am Dienstag vorliegenden Studie geschrieben.Mit Material von dpa-AFXBitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Hinweis auf Interessenkonflikte: