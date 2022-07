Börsenplätze BioNTech ADR-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs BioNTech ADR-Aktie:

164,95 EUR +0,03% (08.07.2022, 11:40)



NASDAQ-Aktienkurs BioNTech ADR-Aktie:

167,97 USD +4,85% (07.07.2022, 22:00)



ISIN BioNTech ADR-Aktie:

US09075V1026



WKN BioNTech ADR-Aktie:

A2PSR2



Ticker-Symbol BioNTech ADR-Aktie:

22UA



NASDAQ-Symbol BioNTech ADR-Aktie:

BNTX



Kurzprofil BioNTech SE:



BioNTech (ISIN: US09075V1026, WKN: A2PSR2, Ticker-Symbol: 22UA, NASDAQ-Symbol: BNTX) wurde 2008 gegründet. Der Schwerpunkt des Unternehmens liegt auf der Entwicklung und Herstellung wegweisender Technologien und Medikamente für individualisierte Krebsimmuntherapien. (08.07.2022/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - BioNTech-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Mainzer Biotech-Schmiede BioNTech SE (ISIN: US09075V1026, WKN: A2PSR2, Ticker-Symbol: 22UA, NASDAQ-Symbol: BNTX) unter die Lupe.Im Juni habe der Impfstoffspezialist BioNTech erstmals eine Dividende ausgeschüttet. Angesichts der sprudelnden Gewinne des Konzerns sorge dies an sich nicht für Aufsehen. Jedoch berge die Dividende aus einem bei BioNTech gehandelten American Depositary Receipt (ADR) zusätzliche Hürden und Gefahren.2,00 Euro je Stammaktie habe die Biotech-Schmiede ausgeschüttet, das habe auch für die ADRs gegolten. ADRs seien dabei Aktienzertifikate, die im Ausland hinterlegte Aktien eines deutschen Unternehmens verbriefen würden. In diesem Fall sitze der Emittent der ADRs in den USA. Das bedeute, dass die deutsche Hinterlegungsstelle 25 Prozent Kapitalertragsteuer und 5,5 Prozent Solidaritätszuschlag einbehalten müsse.Der jeweilige Broker sei allerdings trotz des bereits erfolgten Steuerabzugs verpflichtet, ebenfalls Kapitalertragsteuer, Solidaritätszuschlag und eventuell Kirchensteuer einzubehalten und abzuführen. Somit erfolge eigentlich eine Doppelbesteuerung.In der Regel sei es aufgrund der komplexen Besteuerung der Dividenden besser, direkt in die Aktie zu investieren statt in ADRs. Bei BioNTech sei dies nicht möglich. Deshalb müssen sich Anleger etwas in Geduld üben, um ihre zu viel gezahlten Steuern zurückzubekommen, so Maximilian Völkl von "Der Aktionär". (Analyse vom 08.07.2022)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link