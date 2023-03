Tradegate-Aktienkurs BioNTech ADR-Aktie:

111,25 EUR -1,07% (31.03.2023, 14:19)



NASDAQ-Aktienkurs BioNTech ADR-Aktie:

122,57 USD -0,33% (30.03.2023, 22:00)



ISIN BioNTech ADR-Aktie:

US09075V1026



WKN BioNTech ADR-Aktie:

A2PSR2



Ticker-Symbol BioNTech ADR-Aktie:

22UA



NASDAQ-Symbol BioNTech ADR-Aktie:

BNTX



Kurzprofil BioNTech SE:



BioNTech (ISIN: US09075V1026, WKN: A2PSR2, Ticker-Symbol: 22UA, NASDAQ-Symbol: BNTX) wurde 2008 gegründet. Der Schwerpunkt des Unternehmens liegt auf der Entwicklung und Herstellung wegweisender Technologien und Medikamente für individualisierte Krebsimmuntherapien. (31.03.2023/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - BioNTech-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der BioNTech SE (ISIN: US09075V1026, WKN: A2PSR2, Ticker-Symbol: 22UA, NASDAQ-Symbol: BNTX) unter die Lupe.Das Papier des Mainzer Biotech-Unternehmens habe nach Veröffentlichung der Zahlen zu Wochenbeginn weiter Federn lassen müssen. Die BioNTech-Aktie notiere nur noch knapp über der wichtigen Unterstützung in Form des 2022er-Tiefs bei 117,08 USD. Diese Unterstützung gelte es, unbedingt zu verteidigen. Ein Rutsch darunter würde aus technischer Sicht neuen Druck für die BioNTech-Aktie bedeuten.BioNTech habe am Montag Zahlen für das vergangene Geschäftsjahr sowie einen Ausblick auf das laufende Jahr vorgelegt. Zwar hätten die Mainzer im vierten Quartal 2022 besser abschneiden können als erwartet, der Ausblick habe die Anleger allerdings verstimmt. BioNTech rechne im laufenden Jahr nur noch mit einem Umsatz von rund 5 Mrd. Euro mit Covid-19-Impfstoffen.Alles warte nun auf Nachrichten aus der Produktpipeline. Das Unternehmen habe insbesondere im Milliardenmarkt Onkologie einige vielversprechende Projekte in der Forschung. Derzeit würden 15 onkologische Produktkandidaten in 18 klinischen Studien untersucht.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze BioNTech ADR-Aktie: