BioNTech (ISIN: US09075V1026, WKN: A2PSR2, Ticker-Symbol: 22UA, NASDAQ-Symbol: BNTX) wurde 2008 gegründet. Der Schwerpunkt des Unternehmens liegt auf der Entwicklung und Herstellung wegweisender Technologien und Medikamente für individualisierte Krebsimmuntherapien.



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - BioNTech-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie von BioNTech SE (ISIN: US09075V1026, WKN: A2PSR2, Ticker-Symbol: 22UA, NASDAQ-Symbol: BNTX) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Die Aktie von BioNTech habe nach der Veröffentlichung der Zahlen für das zweite Quartal einen deutlichen Rücksetzer hinnehmen müssen. Das Papier habe sich aber wieder stabilisiert. Am Donnerstag sei das Papier mit einem Minus von 1,5 Prozent auf 158,59 Dollar aus dem Handel gegangen. Analysten sähen bei der Aktie aber weiteres Potenzial.Die Privatbank Berenberg habe das Kursziel für BioNTech nach den Quartalszahlen von 350 auf 312 US-Dollar zwar gesenkt, die Einstufung jedoch auf "buy" belassen. Zum Erreichen des Umsatzziels für Covid-19-Produkte sei das Biotech-Unternehmen auf gutem Weg, habe Analyst Zhiqiang Shu in einer am Dienstag vorliegenden Studie geschrieben. Allerdings sei der Umsatz im zweiten Quartal hinter den Erwartungen zurückgeblieben. Die Auftragsbücher dürften sich wieder füllen, sollten Booster-Vakzine die Zulassung erhalten, voraussichtlich im September.Die US-Investmentbank Goldman Sachs habe das Kursziel für BioNTech nach den Zahlen von 209 auf 200 US-Dollar gesenkt und die Einstufung auf "neutral" belassen. Das Kursziel liege aber immer noch gut 26 Prozent über dem aktuellen Kurs. Die Umsatz- und Ergebniskennziffern des Impfstoffherstellers seien weniger gut als erwartet ausgefallen, habe Analyst Chris Shibutani in einer am Dienstag vorliegenden Studie geschrieben. Er habe auch seine Gewinnprognosen für die Jahre 2022 bis 2025 reduziert.Die Omikron-Impfstoffe im Herbst dürften aber neuen Schwung bringen können. Die Europäische Arzneimittelbehörde EMA habe am Mittwoch mitgeteilt, dass man die Zulassung eines auf die Omikron-Variante angepassten Impfstoffs für Herbst anstrebe. Man "erwarte einen Antrag für den von Pfizer /BioNTech entwickelten BA.4/5 angepassten Impfstoff, der für eine mögliche, rasche Zulassung im Herbst bewertet werden wird", so die Behörde. Vorher werde die Zulassung von zwei anderen angepassten Corona-Impfstoffen von BioNTech und Moderna erwartet, die auf die ursprüngliche Variante des Coronavirus und die frühere Omikron-Variante BA.1 abzielen würden.Zudem scheine das mRNA-Verfahren auch für andere Impfstoffe interessant zu werden, was das langfristige Potenzial für BioNTech massiv erhöhe. Und auch im Onkologiebereich würden die Entwicklungen auf Hochtouren laufen. Könne BioNTech hier positives melden, dürfte das Papier deutlich höher notieren.(Mit Material von dpa-AFX)Hinweis auf Interessenkonflikte:Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: BioNTech.