Kurzprofil BioNTech SE:



BioNTech (ISIN: US09075V1026, WKN: A2PSR2, Ticker-Symbol: 22UA, NASDAQ-Symbol: BNTX) wurde 2008 gegründet. Der Schwerpunkt des Unternehmens liegt auf der Entwicklung und Herstellung wegweisender Technologien und Medikamente für individualisierte Krebsimmuntherapien. (23.09.2022/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - BioNTech-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von BioNTech SE (ISIN: US09075V1026, WKN: A2PSR2, Ticker-Symbol: 22UA, NASDAQ-Symbol: BNTX) unter die Lupe.Mehrere Kennzahlen würden auf ein wieder leicht zunehmendes Corona-Infektionsgeschehen in Deutschland hindeuten. Die bundesweite Sieben-Tage-Inzidenz zum Beispiel sei vergangene Woche um elf Prozent im Vergleich zur Woche zuvor gestiegen, wie es im Bericht des Robert Koch-Instituts (RKI) zu Covid-19 vom Donnerstagabend geheißen habe.Der Report beziehe sich vor allem auf die vergangene Woche. Bereits in der vorigen Ausgabe habe sich gezeigt, dass der langanhaltende Rückgang bei mehreren Virus-Parametern gestoppt sei.Grundlage der Inzidenzberechnung seien Labortestungen, die mittlerweile aber seltener als in vorherigen Phasen der Pandemie gemacht würden. Leichte Anstiege verzeichne das RKI aber auch bei zusätzlich ermittelten Schätzwerten zu an Covid-19 Erkrankten und zu Arztbesuchen aus diesem Grund. Zudem habe die Zahl gemeldeter Corona-Ausbrüche in medizinischen Einrichtungen und Pflegeheimen zugenommen.Auch in Frankreich ziehe die Zahl der registrierten Corona-Neuinfektionen wieder kräftig an. In der vergangenen Woche sei der Wert der Corona-Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner um 57 Prozent gestiegen und habe am Montag bei 308,2 gelegen, wie die Gesundheitsbehörden in Paris am Freitag mitgeteilt hätten. Betroffen seien alle Altersgruppen, insbesondere aber junge Menschen im Alter zwischen 10 und 19 Jahren.Die Lage in den Krankenhäusern sei weiter stabil gewesen. Die Behörden hätten an Menschen ab 60 Jahren appelliert, sich eine zweite Auffrischimpfung zu holen.Bei den Anlegern ist Geduld gefragt, so Marion Schlegel von "Der Aktionär". (Analyse vom 23.09.2022)Mit Material von dpa-AFX