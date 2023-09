Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: BioNTech.



Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



Börsenplätze BioNTech ADR-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs BioNTech ADR-Aktie:

97,10 EUR +0,73% (27.09.2026, 19:34)



NASDAQ-Aktienkurs BioNTech ADR-Aktie:

101,97 USD +0,11% (27.09.2026, 19:24)



ISIN BioNTech ADR-Aktie:

US09075V1026



WKN BioNTech ADR-Aktie:

A2PSR2



Ticker-Symbol BioNTech ADR-Aktie:

22UA



NASDAQ-Symbol BioNTech ADR-Aktie:

BNTX



Kurzprofil BioNTech SE:



BioNTech (ISIN: US09075V1026, WKN: A2PSR2, Ticker-Symbol: 22UA, NASDAQ-Symbol: BNTX) wurde 2008 gegründet. Der Schwerpunkt des Unternehmens liegt auf der Entwicklung und Herstellung wegweisender Technologien und Medikamente für individualisierte Krebsimmuntherapien. (27.09.2023/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - BioNTech-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michel Doepke vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie von BioNTech SE (ISIN: US09075V1026, WKN: A2PSR2, Ticker-Symbol: 22UA, NASDAQ-Symbol: BNTX) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) sei vor dem kommenden Winter besorgt über den Anstieg der Coronafälle in mehreren Ländern. Indes stünden Corona-Impfstoff-Hersteller wie BioNTech mit angepassten Präparaten in den Startlöchern, um die Weltbevölkerung für die kommenden Monate mit einem besseren Schutz zu rüsten.Leider hätten nicht mehr alle Länder Fälle gemeldet, aber unter denen, die die WHO informieren würden, seien Einweisungen in Krankenhäuser und Behandlungen wegen Covid-19 auf Intensivstationen gestiegen, habe WHO-Chef Tedros Adhanom Ghebreyesus am Donnerstag in Genf gesagt. Er habe den amerikanischen Kontinent und Europa genannt. Der Anteil der Geimpften in den Risikogruppen sei besorgniserregend tief. "Covid-19 ist vielleicht nicht mehr so eine akute Krise wie vor zwei Jahren, aber das bedeutet nicht, dass wir die Krankheit ignorieren können", habe Tedros gesagt.Die Varianten, die zirkulieren würden, lösten nach bisherigen Studien keine schwerere Krankheit aus als die vorher bekannten Varianten, habe Covid-19-Spezialistin Maria Van Kerkhove gesagt. Sie habe an Regierungen appelliert, weiter zu testen, damit die Ausbreitung von Varianten überwacht werden könne. Sie habe betont, dass die bekannten Schutzmaßnahmen vor einer Ansteckung nach wie vor effektiv seien und angewendet werden sollten: Darunter Räume lüften, Hände desinfizieren, in vollen Räumen Maske tragen und sich impfen lassen.Apropos impfen: BioNTech habe einen angepassten Impfstoff im Portfolio. Das Präparat stehe in deutschen Arztpraxen bereits zur Verfügung.BioNTech sei für eine potenziell steigende Nachfrage nach dem angepassten Corona-Impfstoff gerüstet. Die jüngste Kursentwicklung suggeriere dennoch eine überschaubare Nachfrage nach dem Vakzin. Dementsprechend sei für die Mainzer wichtig, dass die weitere Pipeline erfolgreich weiter vorangetrieben würden und man hier mit positiven News aufwarten könne. Das Potenzial der Pipeline sei in jedem Fall enorm - insbesondere im Bereich Onkologie.Investierte Anleger beachten den Stopp bei 80 Euro, Neueinsteiger warten positive Chartimpulse ab, so Michel Doepke von "Der Aktionär" zur BioNTech-Aktie. (Analyse vom 27.09.2026)(Mit Material von dpa-AFX)Hinweis auf Interessenkonflikte: