Biopharmaceutical New Technologies (BioNTech) (ISIN: US09075V1026, WKN: A2PSR2, Ticker-Symbol: 22UA, NASDAQ-Symbol: BNTX) ist ein Immuntherapie-Unternehmen der nächsten Generation, das bei der Entwicklung von Therapien für Krebs und andere schwere Erkrankungen Pionierarbeit leistet. Das Unternehmen kombiniert eine Vielzahl an modernen therapeutischen Plattformen und Bioinformatik-Tools, um die Entwicklung neuartiger Biopharmazeutika rasch voranzutreiben.



Das diversifizierte Portfolio an onkologischen Produktkandidaten umfasst individualisierte Therapien sowie off-the-shelf-Medikamente auf mRNA-Basis, innovative chimäre Antigenrezeptor (CAR)-T-Zellen, verschiedene proteinbasierte Therapeutika, darunter bispezifische Immuncheckpoint-Modulatoren, zielgerichtete Krebsantikörper und Antikörper-Wirkstoff-Konjugate sowie niedermolekulare Wirkstoffe. Auf Basis seiner umfassenden Expertise bei der Entwicklung von mRNA-Impfstoffen und unternehmenseigener Herstellungskapazitäten entwickelt BioNTech neben seiner vielfältigen Onkologie-Pipeline gemeinsam mit Kollaborationspartnern verschiedene mRNA-Impfstoffkandidaten für eine Reihe von Infektionskrankheiten. (27.11.2023/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - BioNTech-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von BioNTech SE (ISIN: US09075V1026, WKN: A2PSR2, Ticker-Symbol: 22UA, NASDAQ-Symbol: BNTX) unter die Lupe.Zuletzt sei es ruhig geworden um BioNTech. Sowohl nachrichten- als auch charttechnisch habe sich wenig getan. Nun sei wieder etwas Aufmerksamkeit zurückgekehrt, nachdem am Wochenende die "Bild am Sonntag" ("BamS") ein Interview mit dem Firmenchef von BioNTech, Ugur Sahin, veröffentlicht habe.Gegenüber der "BamS" habe Sahin gesagt: "Wir erwarten, dass unsere ersten mRNA-basierten Krebsimpfstoffe noch vor 2030 zugelassen werden können." Außerdem plane man, "in den Jahren 2025 bis 2029 Studiendaten für verschiedene andere Therapieansätze vorliegen zu haben". Seien die positiv, sei eine Zulassung nach Einschätzung des BioNTech-Chefs möglich.Wirklich neu sei dies jedoch nicht. Auch bislang habe BioNTech bereits diese Zeitschiene in Aussicht gestellt.Wie BioNTech bereits im Rahmen der Präsentation der Quartalszahlen Anfang November mitgeteilt habe, sehe sich das Unternehmen gut aufgestellt, was die Entwicklung der weiteren Pipeline insbesondere im Bereich Onkologie angehe. Derzeit würden sich hier elf Studien in der Phase 2 oder der finalen Phase 3 befinden. Besonders weit fortgeschritten seien die Forschungen zur Behandlung von Patienten mit Bauspeicheldrüsen- und Lungenkrebs. Seit Juni laufe eine Studie der Phase 3 für den Wirkstoffkandidaten BNT316 gegen Lungenkrebs.Bei BioNTech sei also weiterhin Geduld gefragt. Das Unternehmen könne aber dank guten Geschäfte durch die Covid-Impfstoffe der vergangenen Jahre aus den Vollen schöpfen. Entscheidend für den weiteren Verlauf der Aktien würden die bevorstehenden Studiendaten insbesondere im Onkologiebereich sein.Investierte Anleger bleiben bei der BioNTech-Aktie dabei, sichern sich aber mit einem Stopp bei 80,00 Euro nach unten ab, so Marion Schlegel von "Der Aktionär". (Analyse vom 27.11.2023)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link