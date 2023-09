Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: BioNTech.



Die Autorin hält unmittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: BioNTech.



Börsenplätze BioNTech ADR-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs BioNTech ADR-Aktie:

106,95 EUR +0,85% (18.09.2023, 08:36)



NASDAQ-Aktienkurs BioNTech ADR-Aktie:

113,06 USD -0,66% (15.09.2023)



ISIN BioNTech ADR-Aktie:

US09075V1026



WKN BioNTech ADR-Aktie:

A2PSR2



Ticker-Symbol BioNTech ADR-Aktie:

22UA



NASDAQ-Symbol BioNTech ADR-Aktie:

BNTX



Kurzprofil BioNTech SE:



BioNTech (ISIN: US09075V1026, WKN: A2PSR2, Ticker-Symbol: 22UA, NASDAQ-Symbol: BNTX) wurde 2008 gegründet. Der Schwerpunkt des Unternehmens liegt auf der Entwicklung und Herstellung wegweisender Technologien und Medikamente für individualisierte Krebsimmuntherapien. (18.09.2023/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - BioNTech-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie von BioNTech SE (ISIN: US09075V1026, WKN: A2PSR2, Ticker-Symbol: 22UA, NASDAQ-Symbol: BNTX) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Mit der Ausgabe des an die aktuellen Virusvarianten angepassten Impfstoffs von BioNTech solle am heutigen Montag die Corona-Impfsaison starten. Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach wolle sich am Vormittag zur Corona-Lage vor dem Herbst äußern - ebenso wie der amtierende Präsident des Robert Koch-Instituts (RKI), Lars Schaade.Erwartet würden für die Impfsaison in den kommenden Wochen insgesamt 14 Millionen Dosen des BioNTech-Präparats, das an die Omikron-Sublinie XBB.1.5 angepasst sei. Hinzu kämen das angepasste Präparat des US-Herstellers Moderna, das erst am Freitag für Europa zugelassen worden sei, sowie ein angepasster Impfstoff des Herstellers Novavax.Offen sei allerdings, wie sich die Nachfrage nach der Corona-Impfung entwickeln werde. Die Ständige Impfkommission (Stiko) habe zuletzt Auffrischimpfungen nur besonders gefährdeten Gruppen empfohlen, unter anderem Menschen ab 60 Jahren und Personen mit bestimmten Vorerkrankungen.Die Kassenärztliche Vereinigung in Baden-Württemberg rechne nicht mit einer großen Nachfrage nach den angepassten Präparaten. "Die neueste Virus-Variante scheint nach allem, was uns bekannt ist, keine anderen Verläufe erwarten zu lassen als bisher", habe der Verband mitgeteilt.Die Aktie von BioNTech habe im August von ihrem Tief weg deutlich gewinnen können. Anleger hätten auf eine besser als erwartete Impfsaison im Herbst gesetzt. Sollte die Impfbereitschaft doch noch deutlich ansteigen, würde dies auch der Aktie von BioNTech kurzfristig weitere Unterstützung verleihen. Langfristig bleibe die Entwicklung der weiteren Pipeline insbesondere der Onkologie-Projekte der entscheidende Faktor. Charttechnisch habe das Papier von BioNTech zuletzt wieder Federn lassen müssen. Wichtig sei nun, dass die 38-Tage-Linie vereidigt werden könne. (Analyse vom 18.09.2023)Mit Material von dpa-AFXBitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Hinweis auf Interessenkonflikte: