Hinweis auf Interessenkonflikte: Aktien von BioNTech befinden sich im AKTIONÄR-Depot.



Börsenplätze BioNTech ADR-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs BioNTech ADR-Aktie:

131,60 EUR -0,23% (01.02.2023, 14:05)



NASDAQ-Aktienkurs BioNTech ADR-Aktie:

143,38 USD -0,02% (31.01.2023)



ISIN BioNTech ADR-Aktie:

US09075V1026



WKN BioNTech ADR-Aktie:

A2PSR2



Ticker-Symbol BioNTech ADR-Aktie:

22UA



NASDAQ-Symbol BioNTech ADR-Aktie:

BNTX



Kurzprofil BioNTech SE:



BioNTech (ISIN: US09075V1026, WKN: A2PSR2, Ticker-Symbol: 22UA, NASDAQ-Symbol: BNTX) wurde 2008 gegründet. Der Schwerpunkt des Unternehmens liegt auf der Entwicklung und Herstellung wegweisender Technologien und Medikamente für individualisierte Krebsimmuntherapien. (01.02.2023/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - BioNTech-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michel Doepke vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie von BioNTech SE (ISIN: US09075V1026, WKN: A2PSR2, Ticker-Symbol: 22UA, NASDAQ-Symbol: BNTX) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Der BioNTech-Partner Pfizer habe am Dienstag seine Zahlen für das vierte Quartal veröffentlicht und einen detaillierteren Ausblick auf das Geschäftsjahr 2023 gegeben. Vor allem die Umsatzprognose für den Corona-Impfstoff Comirnaty habe enttäuscht und auch die Schätzung von den Bryan-Garnier-Analysten verfehlt. Dennoch halte das Kreditinstitut am Kursziel fest.Laut einem Research-Update habe der Umsatz von Comirnaty im Jahr 2022 den Schätzungen von Bryan Garnier entsprochen. Die für 2023 prognostizierten Erlöse in Höhe von 13,5 Milliarden Dollar lägen allerdings unter der Schätzung von etwa 20,5 Milliarden Dollar. Dennoch sei die Einschätzung "buy" mit einem Kursziel von satten 240 Dollar bekräftigt worden."Wir haben unser Comirnaty-Finanzmodell aktualisiert, um einen schnelleren Rückgang im Jahr 2023 zu berücksichtigen, gehen aber von höheren Preisen pro Dosis in der Zukunft aus", würden die Analysten von Bryan Garnier die unveränderte Einschätzung samt Kursziel begründen. Die Umsätze könnten demnach ab 2025 aufgrund der potenziellen Einführung der Covid-Grippeimpfstoffkombination stetig steigen.Auch wenn sich die Nachfrage nach dem Covid-Impfstoff erwartungsgemäß abflacht, sollten Anleger BioNTech keineswegs abschreiben, so Michel Doepke von "Der Aktionär". Die Pipeline der Mainzer sei prall gefüllt, allen voran im Bereich der Onkologie. Könne BioNTech hier überzeugen, dürfte der Kurs mittelfristig deutlich höher notieren. (Analyse vom 01.02.2023)Hinweis auf Interessenkonflikte:Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: BioNTech und Pfizer.