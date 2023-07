Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: BioNTech.



Kurzprofil BioNTech SE:



BioNTech (ISIN: US09075V1026, WKN: A2PSR2, Ticker-Symbol: 22UA, NASDAQ-Symbol: BNTX) wurde 2008 gegründet. Der Schwerpunkt des Unternehmens liegt auf der Entwicklung und Herstellung wegweisender Technologien und Medikamente für individualisierte Krebsimmuntherapien. (24.07.2023/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - BioNTech-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Andreas Deutsch vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von BioNTech SE (ISIN: US09075V1026, WKN: A2PSR2, Ticker-Symbol: 22UA, NASDAQ-Symbol: BNTX) unter die Lupe.Guter Newsflow? Perle an der Aktie von BioNTech einfach so ab. Der Corona-Highflyer friste an der Börse nach wie vor ein Schattendasein. Nach dem Absturz im Mai auf den tiefsten Stand seit knapp zwei Jahren laufe BioNTech weiterhin seitwärts. Würden die Zahlen Schwung in den Kurs bringen? Zweifel seien angebracht.BioNTech öffne erst am 7. August seine Bücher. Die Analysten würden einen Umsatz für das zweite Quartal von 609 Millionen Euro erwarten, das operative Ergebnis würden sie bei -15 Millionen sehen. In Q2/2022, als Corona noch sehr präsent gewesen sei und sich die Menschen in Massen hätten impfen lassen, habe BioNTech noch 3,2 Milliarden Euro erlöst und ein operatives Ergebnis von 2,2 Milliarden verbucht.Ob eine positive Überraschung bei Zahlen und Ausblick den Kurs richtig in Schwung bringe, sei zweifelhaft. Die positiven News aus der vergangenen Woche hätten ebenfalls keinen positiven Effekt auf den Kurs gehabt.BioNTech erlebe derzeit das Schicksal etlicher Biotechfirmen an der Börse: Bis einem Unternehmen aus der Branche der nächste Mega-Blockbuster gelinge, könne es dauern - und in dieser Zeit sehen die Anleger wenig Grund, die Aktien zu kaufen. Zumal es derzeit an Aktien, die richtig Gas geben würden, nicht mangele.BioNTech befindet sich auf der "Aktionär"-Empfehlungsliste, weil das Unternehmen zu den Firmen mit der spannendsten Produktpipeline gehört. Doch nach dem Ende der Pandemie braucht es voraussichtlich noch eine Weile, bis sich der Markt des Potenzials, das in BioNTech steckt, bewusst wird. Ergo: Investment für Geduldige, so Andreas Deutsch. (Analyse vom 24.07.2023)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Hinweis auf Interessenkonflikte: