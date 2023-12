Börsenplätze BioNTech ADR-Aktie:



Kurzprofil BioNTech SE:



Biopharmaceutical New Technologies (BioNTech) (ISIN: US09075V1026, WKN: A2PSR2, Ticker-Symbol: 22UA, NASDAQ-Symbol: BNTX) ist ein Immuntherapie-Unternehmen der nächsten Generation, das bei der Entwicklung von Therapien für Krebs und andere schwere Erkrankungen Pionierarbeit leistet. Das Unternehmen kombiniert eine Vielzahl an modernen therapeutischen Plattformen und Bioinformatik-Tools, um die Entwicklung neuartiger Biopharmazeutika rasch voranzutreiben.



Das diversifizierte Portfolio an onkologischen Produktkandidaten umfasst individualisierte Therapien sowie off-the-shelf-Medikamente auf mRNA-Basis, innovative chimäre Antigenrezeptor (CAR)-T-Zellen, verschiedene proteinbasierte Therapeutika, darunter bispezifische Immuncheckpoint-Modulatoren, zielgerichtete Krebsantikörper und Antikörper-Wirkstoff-Konjugate sowie niedermolekulare Wirkstoffe. Auf Basis seiner umfassenden Expertise bei der Entwicklung von mRNA-Impfstoffen und unternehmenseigener Herstellungskapazitäten entwickelt BioNTech neben seiner vielfältigen Onkologie-Pipeline gemeinsam mit Kollaborationspartnern verschiedene mRNA-Impfstoffkandidaten für eine Reihe von Infektionskrankheiten. (21.12.2023/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - BioNTech-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michel Doepke vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie von BioNTech SE (ISIN: US09075V1026, WKN: A2PSR2, Ticker-Symbol: 22UA, NASDAQ-Symbol: BNTX) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Bei BioNTech richte sich nach der Corona-Pandemie wieder der Fokus auf den Bereich der Onkologie. Hier hätten die Mainzer einige Pfeile im Köcher, bis zur ersten potenziellen Zulassung einer Krebstherapie werde allerdings noch etwas Zeit ins Land gehen. Dennoch könne sich die jüngste Meldung von BioNTech sehen lassen.Die US-Gesundheitsbehörde FDA habe dem Antikörper-Wirkstoff-Konjugat-Kandidaten BNT323/DB-1303 zur Behandlung von Gebärmutterkrebs den sogenannten "Breakthrough-Therapy-Status" verliehen. Dieser Titel ermögliche BioNTech und seinem chinesischen Entwicklungspartner DualityBio eine beschleunigte Entwicklung und regulatorische Prüfung der Substanz.Die FDA spreche den Status auf Basis vielversprechender Phase-1/2-Daten zur Sicherheit und Wirksamkeit bei Patienten mit HER2-exprimierendem, fortgeschrittenem Gebärmutterkrebs. BioNTech und DualityBio hätten demnach "erste ermutigende Anzeichen für eine Anti-Tumor-Aktivität" mit BNT323/DB-1303 beobachtet."Der Breakthrough-Therapy-Status für BNT323/DB-1303 zeigt, dass unser ADC-Kandidat das Potenzial hat, die aktuellen Herausforderungen bei der Behandlung von Patientinnen mit fortgeschrittenem, HER2-exprimierenden Gebärmutterkrebs zu adressieren, deren Erkrankung trotz mehrerer systemischer Therapien fortschritt", so BioNTech-Mitbegründerin und -CMO, Özlem Türeci. "Die Überlebensraten dieser Patientinnen sind nach wie vor niedrig und der medizinische Bedarf an neuen und wirksameren Behandlungsmethoden bleibt hoch."Die FDA sende ein positives Signal an BioNTech. Erst im April 2023 hätten die Mainzer überhaupt den spannenden Deal mit DualityBio eingefädelt. Generell bleibe der Markt für die sogenannten ADCs siedend heiß, mehrere Übernahmen und kapitalintensive Deals seien in den zurückliegenden Quartalen im Biotech-Sektor vermeldet worden.Bei BioNTech sollten Anleger weiterhin Geduld mitbringen, ein Stopp bei 80 Euro sichert nach unten ab, so Michel Doepke von "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 21.12.2023)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link