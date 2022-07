NASDAQ-Aktienkurs BioNTech ADR-Aktie:

170,13 USD +1,29% (08.07.2022, 22:00)



ISIN BioNTech ADR-Aktie:

US09075V1026



WKN BioNTech ADR-Aktie:

A2PSR2



Ticker-Symbol BioNTech ADR-Aktie:

22UA



NASDAQ-Symbol BioNTech ADR-Aktie:

BNTX



Kurzprofil BioNTech SE:



BioNTech (ISIN: US09075V1026, WKN: A2PSR2, Ticker-Symbol: 22UA, NASDAQ-Symbol: BNTX) wurde 2008 gegründet. Der Schwerpunkt des Unternehmens liegt auf der Entwicklung und Herstellung wegweisender Technologien und Medikamente für individualisierte Krebsimmuntherapien. (11.07.2022/ac/a/n)



Paris (www.aktiencheck.de) - BioNTech: Bisher kein Ausbruch - ChartanalyseDie Aktie von BioNTech (ISIN: US09075V1026, WKN: A2PSR2, Ticker-Symbol: 22UA, NASDAQ-Symbol: BNTX) befindet sich seit dem Allzeithoch aus dem August 2021 bei 464,00 USD in einer starken Abwärtsbewegung, wie aus der Veröffentlichung "dailyAKTIEN" der BNP Paribas hervorgeht.Am 22. Juni 2022 habe die Aktie am log. 38,2% Retracement der Rally vom Allzeittief zum Allzeithoch aufgesetzt. Dieses Retracement liege bei 116,75 USD. Dort sei der Wert nach oben gedreht und habe eine steile Rally gelegt. Er habe am 5. Juli 2022 den Abwärtstrend seit 30. März 2022 durchbrochen. Am Freitag habe er den Widerstand bei 170,25 USD attackiert. Zu einem Ausbruch sei es aber nicht gekommen.Die BioNTech-Aktie könnte kurzfristig an den gebrochenen Abwärtstrend ab März 2022 zurücksetzen. Dies würde Kurse um 154,50-154,00 USD bedeuten. Dort könnte der Wert wieder nach oben drehen und in Richtung des noch offenen Abwärtsgaps vom 18. Januar 2022 zwischen 189,07 und 194,61 USD ansteigen. Sollte die Aktie des Impfstoffherstellers allerdings unter den EMA 50 bei aktuell 151,70 USD abfallen, wäre der letzte Aufwärtsimpuls abgewürgt. In diesem Fall müsste mit Abgaben in Richtung 137,01 USD - 134,28 USD oder sogar 116,75 USD gerechnet werden. (Analyse vom 11.07.2022)Börsenplätze BioNTech ADR-Aktie:Tradegate-Aktienkurs BioNTech ADR-Aktie:165,40 EUR -1,14% (11.07.2022, 08:52)