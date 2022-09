Hinweis auf Interessenkonflikte: Aktien von BioNTech befinden sich im AKTIONÄR-Depot.

Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



Börsenplätze BioNTech ADR-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs BioNTech ADR-Aktie:

143,15 EUR -0,42% (08.09.2022, 14:08)



NASDAQ-Aktienkurs BioNTech ADR-Aktie:

144,11 USD +3,99% (07.09.2022, 22:00)



ISIN BioNTech ADR-Aktie:

US09075V1026



WKN BioNTech ADR-Aktie:

A2PSR2



Ticker-Symbol BioNTech ADR-Aktie:

22UA



NASDAQ-Symbol BioNTech ADR-Aktie:

BNTX



Kurzprofil BioNTech SE:



BioNTech (ISIN: US09075V1026, WKN: A2PSR2, Ticker-Symbol: 22UA, NASDAQ-Symbol: BNTX) wurde 2008 gegründet. Der Schwerpunkt des Unternehmens liegt auf der Entwicklung und Herstellung wegweisender Technologien und Medikamente für individualisierte Krebsimmuntherapien. (08.09.2022/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - BioNTech-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michel Doepke vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von BioNTech SE (ISIN: US09075V1026, WKN: A2PSR2, Ticker-Symbol: 22UA, NASDAQ-Symbol: BNTX) unter die Lupe.Die Biotech-Schmiede baue ihren Personalstand am Firmensitz in Mainz in den nächsten Jahren auf rund 5.000 aus. Einen genaueren Zeitrahmen habe eine Unternehmenssprecherin am Donnerstag allerdings nicht genannt. Dennoch würden die Expansionspläne die ehrgeizigen Ziele des Corona-Impfstoff-Entwicklers unterfüttern.Aktuell würden fast 3.000 Mitarbeiter am BioNTech-Standort in der rheinland-pfälzischen Landeshauptstadt arbeiten, 2019 seien es erst 600 Beschäftigte gewesen. Nach einem Bericht der Zeitungen der VRM, unter ihnen die in Mainz erscheinende Allgemeine Zeitung, erweitere BioNTech auch seinen Betrieb in der hessischen Stadt Marburg weiter - dort seien es gegenwärtig 700 Beschäftigte. Weiterer Produktionsstandort sei Idar-Oberstein in Rheinland-Pfalz.Das Biopharma-Unternehmen erweitere zurzeit seine Forschungs- und Produktionsanlagen in Mainz. Dem VRM-Bericht zufolge seien in den kommenden Jahren insgesamt Investitionen in Höhe von mehreren Milliarden Euro geplant.BioNTech rüste sich für die Zukunft und die weitere Entwicklung der breiten Forschungspipeline. Allen voran aus dem Bereich der Onkologie sei in den kommenden Jahren viel Newsflow zu erwarten. "Der Aktionär" bleibe für den Biotech-Titel langfristig optimistisch gestimmt, so Michel Doepke vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 08.09.2022)Hinweis auf Interessenkonflikte:Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: BioNTech.