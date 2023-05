Hinweis auf Interessenkonflikte : Aktien von BioNTech befinden sich in einem Real-Depot der Börsenmedien AG.



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - BioNTech-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michel Doepke vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von BioNTech SE (ISIN: US09075V1026, WKN: A2PSR2, Ticker-Symbol: 22UA, NASDAQ-Symbol: BNTX) unter die Lupe.Die Aktie von BioNTech rutsche immer weiter ab. Vor Kurzem habe der Biotech-Wert erst die Marke von 100 Dollar haarscharf verteidigen können. Trotz der schwachen Performance würden die Analysten für den Titel optimistisch gestimmt bleiben, darunter die Privatbank Berenberg und auch die Experten von Redburn.Berenberg habe die Einstufung für BioNTech auf "buy" mit einem Kursziel von 200 US-Dollar belassen. Die Weltgesundheitsorganisation habe zum Schutz gegen die Coronavariante XBB1.5. eine Aktualisierung des Impfschutzes etwa mit einem monovalenten Impfstoff empfohlen, so Analyst Zhiqiang Shu in einer am Donnerstag vorliegenden Studie.Derartige Impfstoffe bestünden im Gegensatz zu bivalenten Impfstoffen nur aus einem Virusstamm oder aus einem Bestandteil von nur einem Virus. Die Meldung sei positiv für die Hersteller von mRNA-Impfstoffen wie etwa BioNTech.Entscheidend für die Performance der Aktie werde die weitere Entwicklung der (Onkologie)-Pipeline sein. Könne BioNTech hier punkten, sollte die Aktie schon bald wieder deutlich höher notieren. Aus charttechnischer Sicht positiv: Die insbesondere psychologisch wichtige Marke von 100 Dollar habe vor Kurzem verteidigt werden können.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Hinweis auf Interessenkonflikte:Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: BioNTech.