Hinweis auf Interessenkonflikte:



Aktien der BioNTech befinden sich im Real-Depot der Börsenmedien AG.



Börsenplätze BioNTech ADR-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs BioNTech ADR-Aktie:

151,70 EUR +0,30% (25.11.2022, 08:38)



NASDAQ-Aktienkurs BioNTech ADR-Aktie:

156,23 USD -1,58% (24.11.2022)



ISIN BioNTech ADR-Aktie:

US09075V1026



WKN BioNTech ADR-Aktie:

A2PSR2



Ticker-Symbol BioNTech ADR-Aktie:

22UA



NASDAQ-Symbol BioNTech ADR-Aktie:

BNTX



Kurzprofil BioNTech SE:



BioNTech (ISIN: US09075V1026, WKN: A2PSR2, Ticker-Symbol: 22UA, NASDAQ-Symbol: BNTX) wurde 2008 gegründet. Der Schwerpunkt des Unternehmens liegt auf der Entwicklung und Herstellung wegweisender Technologien und Medikamente für individualisierte Krebsimmuntherapien. (25.11.2022/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - BioNTech-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marco Schmidberger vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Mainzer mRNA-Spezialisten BioNTech SE (ISIN: US09075V1026, WKN: A2PSR2, Ticker-Symbol: 22UA, NASDAQ-Symbol: BNTX) unter die Lupe.Wegen Thanksgiving seien die US-Börsen am gestrigen Donnerstag geschlossen geblieben. Das biete einen guten Zeitpunkt, um die in den USA-gelistete Aktie des Impfstoffherstellers BioNTech genauer unter die charttechnische Lupe zu nehmen. Denn zuletzt hätten die Papiere der Mainzer wieder wichtige Marken zurückgewinnen können.Die Aktie von BioNTech verlaufe nun schon seit Januar in einer Seitwärtsrange zwischen 122 und 184 Dollar. Nachdem die Aktie zuletzt im August vergeblich versucht habe, nach oben auszubrechen, sei es zu einem Rücksetzer bis an die untere Begrenzung gekommen.Wie auch im März und im Juni hätten die Bullen prompt mit einem starken Impuls reagiert, infolgedessen habe der Impfstofftitel sowohl die 50-Tage-Linie bei rund 138 Dollar als auch die 200-Tage-Linie bei rund 152 Dollar bezwungen. Ebenso positiv zu werten sei, dass ein erster Test des GD200 erfolgreich verlaufen sei.Die entscheidende Hürde liege aber nach wie vor an der oberen Begrenzung des Seitwärtskanals. Diese sollte die Aktie mit den zuletzt generierten Kaufsignalen nun wieder anlaufen. Breche sie dann noch oben aus, sei die Bodenbildung abgeschlossen und der Kurs könne wieder Fahrt aufnehmen. Die nächsten Widerstände würden dann im Bereich der 200- und 250-Dollar-Marken warten."Der Aktionär" bleibt für den Titel langfristig zuversichtlich gestimmt, so Marco Schmidberger. Allen voran im Bereich der Onkologie bestehe viel Potenzial für BioNTech. (Analyse vom 25.11.2022)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Hinweis auf Interessenkonflikte:Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: BioNTech.