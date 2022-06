Hinweis auf Interessenkonflikte: Aktien von BioNTech befinden sich im AKTIONÄR-Depot.



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - BioNTech-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie von BioNTech SE (ISIN: US09075V1026, WKN: A2PSR2, Ticker-Symbol: 22UA, NASDAQ-Symbol: BNTX) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.US-Präsident Joe Biden habe den Beginn der Impfkampagne für Kinder im Alter von sechs Monaten bis zu fünf Jahren als "historischen Meilenstein" bezeichnet. Die Verfügbarkeit der Corona-Impfung für die Kleinsten sei ein "bedeutender Schritt nach vorne", habe Biden am Dienstag gesagt. Zuletzt seien zwei Impfstoffe - von BioNTech und Moderna - zugelassen worden. "Fast jeder Amerikaner kann nun Zugang zu lebensrettenden Impfungen haben", habe er gesagt. Biden habe an alle Eltern appelliert, ihre Kinder impfen zu lassen.Die Impfungen seien nach "ausführlicher wissenschaftlicher Überprüfung" genehmigt worden und seien "sicher und wirksam", habe der Präsident betont. Falls Eltern Fragen dazu hätten, sollten sie diese mit ihrem Arzt besprechen. Biden habe zudem gefordert, die Impfungen nicht politisch zu instrumentalisieren. "Das ist keine Zeit für Politik. Es geht darum, dass Eltern alles in ihrer Macht Stehende tun können, um ihre Kinder zu schützen", habe Biden gesagt. Unmittelbar zuvor habe Biden in der Hauptstadt Washington ein Impfzentrum für Kinder besucht.Nach einem Beratergremium der US-Arzneimittelbehörde FDA habe sich am Wochenende auch die Gesundheitsbehörde CDC für den Einsatz von Coronavirus-Impfstoffen bei Kindern im Alter zwischen sechs Monaten und fünf Jahren ausgesprochen. Sowohl der Impfstoff der Hersteller BioNTech und Pfizer als auch das Präparat von Moderna könnten für etwa 18 Millionen Kleinkinder zum Einsatz kommen, habe es geheißen.Zuvor sei der Impfstoff von BioNTech/Pfizer in den USA für Kinder im Alter von fünf bis elf Jahren zugelassen gewesen, der Impfstoff von Moderna für Erwachsene. Vergangene Woche habe sich das FDA-Beratergremium aber dafür ausgesprochen, den Moderna-Impfstoff auch für Kinder und Jugendliche zwischen sechs und 17 Jahren zuzulassen. In der EU sei derzeit noch kein Corona-Impfstoff für sehr junge Kinder zugelassen.(Mit Material von dpa-AFX)Hinweis auf Interessenkonflikte:Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: BioNTech und Pfizer.Die Autorin hält unmittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: BioNTech.