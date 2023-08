Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



Börsenplätze BioNTech ADR-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs BioNTech ADR-Aktie:

114,65 EUR +0,17% (31.08.2023, 09:05)



NASDAQ-Aktienkurs BioNTech ADR-Aktie:

125,08 USD +2,06% (30.08.2023, 22:00)



ISIN BioNTech ADR-Aktie:

US09075V1026



WKN BioNTech ADR-Aktie:

A2PSR2



Ticker-Symbol BioNTech ADR-Aktie:

22UA



NASDAQ-Symbol BioNTech ADR-Aktie:

BNTX



Kurzprofil BioNTech SE:



BioNTech (ISIN: US09075V1026, WKN: A2PSR2, Ticker-Symbol: 22UA, NASDAQ-Symbol: BNTX) wurde 2008 gegründet. Der Schwerpunkt des Unternehmens liegt auf der Entwicklung und Herstellung wegweisender Technologien und Medikamente für individualisierte Krebsimmuntherapien. (31.08.2023/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - BioNTech-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie von BioNTech SE (ISIN: US09075V1026, WKN: A2PSR2, Ticker-Symbol: 22UA, NASDAQ-Symbol: BNTX) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Die Aktie von BioNTech habe am Mittwoch ihre Aufwärtsbewegung fortsetzen können. Das Papier sei mit einem Plus von gut 2 Prozent auf 125,08 Dollar aus dem US-Handel gegangen. BioNTech habe dabei von einer Empfehlung des Ausschusses für Humanarzneimittel (CHMP) der Europäischen Arzneimittel-Agentur EMA profitiert. Mit dem Kursplus sei der Sprung auf ein neues Mehrmonatshoch gelungen.Die EMA habe den an die Sublinie Omikron XBB.1.5 angepassten Corona-Impfstoff von BioNTech und dem US-Partner Pfizer zur Zulassung empfohlen. Das gehe aus einer Mitteilung des Mainzer Biotech-Unternehmens hervor. Die Empfehlung gelte für eine Impfstoffdosis bei Personen ab fünf Jahren, unabhängig von deren bisherigen Covid-19-Impfstatus. Der Ausschuss habe den aktualisierten Impfstoff zudem für Kinder im Alter von sechs Monaten bis vier Jahren als Teil aller primären Impfserien mit drei Dosen empfohlen, abhängig davon, wie viele Dosen bereits verabreicht worden seien, habe es weiter geheißen. Bei Kindern dieser Altersgruppe, die bereits eine vollständige primäre Impfserie mit einem Covid-19-Impfstoff erhalten oder eine SARS-CoV-2-Infektion durchlaufen gestiegen, werde die Verabreichung einer einzelnen Impfstoffdosis mit dem aktualisierten Impfstoff empfohlen.Wie BioNTech und Pfizer weiter mitgeteilt hätten, werde die EU-Kommission die Empfehlung nun prüfen. Eine Entscheidung werde in Kürze erwartet. Sollte die Behörde grünes Licht geben, könne das neue Vakzin umgehend an die EU-Mitgliedsstaaten versandt werden. Es stünde damit für die bevorstehende Herbst- und Wintersaison bereit. "Der Impfstoff für diese Saison steht zur Auslieferung bereit, sobald die endgültige Entscheidung durch die Zulassungsbehörde gefällt wurde, sodass sich die Menschen in ganz Europa angesichts des steigenden Risikos besser vor einer Covid-19-Erkrankung schützen können", habe Albert Bourla, Chairman und CEO von Pfizer, gesagt.Die Aktie von BioNTech habe zuletzt bereits mehrere wichtige Hürde überwinden können. Mit dem jüngsten Kursanstieg sei der Sprung auf ein neues Mehrmonatshoch gelungen. Nun notiere das Papier nur noch knapp unter der wichtigen 200-Tage-Linie. Gelinge auch der Sprung darüber, wäre dies ein neues Kaufsignal für die Aktie.Hinweis auf Interessenkonflikte:Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: BioNTech und Pfizer.Die Autorin hält unmittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: BioNTech.