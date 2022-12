Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: BioNTech und Pfizer.



Die Autorin hält unmittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: BioNTech.



Hinweis auf Interessenkonflikte: Aktien von BioNTech befinden sich im AKTIONÄR-Depot.



Kurzprofil BioNTech SE:



BioNTech (ISIN: US09075V1026, WKN: A2PSR2, Ticker-Symbol: 22UA, NASDAQ-Symbol: BNTX) wurde 2008 gegründet. Der Schwerpunkt des Unternehmens liegt auf der Entwicklung und Herstellung wegweisender Technologien und Medikamente für individualisierte Krebsimmuntherapien. (05.12.2022/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - BioNTech-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Mainzer mRNA-Spezialisten BioNTech SE (ISIN: US09075V1026, WKN: A2PSR2, Ticker-Symbol: 22UA, NASDAQ-Symbol: BNTX) unter die Lupe.BioNTech und der US-Partner Pfizer hätten heute veröffentlicht, dass sie einen Antrag für die Notfallzulassung ihres an die Omikron-Varianten BA.4/BA.5 angepassten bivalenten Covid-19-Impfstoffs für Kinder im Alter von sechs Monaten bis vier Jahren bei der US-amerikanischen Arzneimittelbehörde FDA eingereicht hätten.Angesichts der hohen Zahl von Atemwegserkrankungen, die derzeit bei Kindern unter fünf Jahren auftreten würden, könnte der aktuelle Impfstoff dazu beitragen, schwere Krankheitsverläufe sowie Krankenhausaufenthalte zu verhindern, so BioNTech.Im Falle einer Zulassung würden Kinder dieser Altersgruppe eine primäre Impfserie erhalten, die aus zwei 3-µg-Dosen des ursprünglichen Pfizer-BioNTech-Covid-19-Impfstoffs bestehe, gefolgt von einer dritten 3-µg-Dosis des an die Omikron-Varianten BA.4/BA.5 angepassten bivalenten Impfstoffs. Ein Antrag auf Erweiterung der Marktzulassung des an die Omikron-Varianten BA.4/BA.5 angepassten bivalenten Covid-19-Impfstoffs von Pfizer und BioNTech in der Europäischen Union (EU), um Kinder im Alter von sechs Monaten bis vier Jahren miteinzuschließen, werde derzeit mit der Europäischen Arzneimittel-Agentur EMA diskutiert.Der an die Omikron-Varianten BA.4/BA.5 angepasste bivalente Covid-19-Impfstoff sei derzeit in den Vereinigten Staaten und in der EU als Auffrischungsimpfung für Personen ab fünf Jahren zugelassen.Ganz klar immer mehr in den Fokus rücke aber die weitere Pipeline von BioNTech - und hier insbesondere die Projekte im Onkologie-Bereich. Könne BioNTech hier in Zukunft mit positiven News aufwarten, dürfte die Aktie deutlich höheren notieren.Mit Material von dpa-AFXBitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Hinweis auf Interessenkonflikte: