Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: BioNTech und Pfizer.



Die Autorin hält unmittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: BioNTech.



Hinweis auf Interessenkonflikte: Aktien von BioNTech befinden sich im AKTIONÄR-Depot.



Börsenplätze BioNTech ADR-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs BioNTech ADR-Aktie:

129,70 EUR -1,89% (30.01.2023, 21:35)



NASDAQ-Aktienkurs BioNTech ADR-Aktie:

140,39 USD -2,28% (30.01.2023, 21:24)



ISIN BioNTech ADR-Aktie:

US09075V1026



WKN BioNTech ADR-Aktie:

A2PSR2



Ticker-Symbol BioNTech ADR-Aktie:

22UA



NASDAQ-Symbol BioNTech ADR-Aktie:

BNTX



Kurzprofil BioNTech SE:



BioNTech (ISIN: US09075V1026, WKN: A2PSR2, Ticker-Symbol: 22UA, NASDAQ-Symbol: BNTX) wurde 2008 gegründet. Der Schwerpunkt des Unternehmens liegt auf der Entwicklung und Herstellung wegweisender Technologien und Medikamente für individualisierte Krebsimmuntherapien. (30.01.2023/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - BioNTech-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie von BioNTech SE (ISIN: US09075V1026, WKN: A2PSR2, Ticker-Symbol: 22UA, NASDAQ-Symbol: BNTX) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Die Aktie von BioNTech komme derzeit einfach nicht in Schwung. Am heutigen Montag verliere das Papier erneut gut zwei Prozent auf zuletzt 140,33 Dollar. Anleger würden sich im Vorfeld der Quartalszahlen des US-Partners Pfizer, die am morgigen Dienstag veröffentlicht würden, vorsichtig zeigen. Da habe auch eine positive Einschätzung der Privatbank Berenberg nicht geholfen.Der US-Partner Pfizer veröffentliche morgen vor US-Handelseröffnung die Zahlen für das zurückliegende Quartal. Anleger würden hier auch auf eine neue Prognose für das laufende Jahr für den Covid-19-Impfstoff warten, bei dem sich Pfizer die Einnahmen mit BioNTech teile.Den Kurs dürfte außerdem ein Bericht der Welt belastet haben. Dort werde von internen Schwierigkeiten berichtet. Gewerkschafter und konzerninterne Quellen würden von teils chaotischen Zuständen im Personalbereich und mangelnder Führung neuer Mitarbeiter berichten. Auch sei es schwer, globale Kräfte einzubinden. BioNTech selbst warne in seinem Geschäftsbericht vor dem Risiko, dass es sich "zukünftig negativ" auswirken würde, wenn Fachleute "nicht genügend gewonnen beziehungsweise gehalten" werden könnten.Die Privatbank Berenberg habe derweil das Kursziel für BioNTech von 312 auf 300 Dollar gesenkt, aber die Einstufung auf "buy" belassen. Analyst Zhiqiang Shu habe es in einer am Montag vorliegenden Studie mit Blick auf Covid-19-Vakzine positiv gewertet, dass ein Expertenausschuss der US-Gesundheitsbehörde FDA sich einstimmig dafür ausgesprochen habe, die Vereinfachung der Impfstoff-Zusammensetzung zu unterstützen.Das rasante Wachstum habe bei BioNTech sicher auch Probleme mitgebracht. Die Voraussetzungen seien aber dennoch gut, diese zu lösen. Das Unternehmen befinde sich weiter auf bestem Kurs, in einem enorm wachsenden mRNA-Markt ganz vorne mitzuspielen. Hierzu seien positive Ergebnisse der Onkologie-Projekte nötig. Bereits im ersten Halbjahr 2023 würden wichtige Phase-2-Studiendaten erwartet. Mit Daten der abschließenden Phase-3-Studie rechne man ab 2025.Mit Material von dpa-AFXBitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Hinweis auf Interessenkonflikte: