Börsenplätze BioNTech ADR-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs BioNTech ADR-Aktie:

97,64 EUR +0,83% (07.08.2023, 10:13)



NASDAQ-Aktienkurs BioNTech ADR-Aktie:

106,48 USD -0,16% (04.08.2023, 22:00)



ISIN BioNTech ADR-Aktie:

US09075V1026



WKN BioNTech ADR-Aktie:

A2PSR2



Ticker-Symbol BioNTech ADR-Aktie:

22UA



NASDAQ-Symbol BioNTech ADR-Aktie:

BNTX



Kurzprofil BioNTech SE:



BioNTech (ISIN: US09075V1026, WKN: A2PSR2, Ticker-Symbol: 22UA, NASDAQ-Symbol: BNTX) wurde 2008 gegründet. Der Schwerpunkt des Unternehmens liegt auf der Entwicklung und Herstellung wegweisender Technologien und Medikamente für individualisierte Krebsimmuntherapien. (07.08.2023/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - BioNTech-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von BioNTech SE (ISIN: US09075V1026, WKN: A2PSR2, Ticker-Symbol: 22UA, NASDAQ-Symbol: BNTX) unter die Lupe.Beim Mainzer Impfstoffhersteller verlagere sich der Fokus nach und nach wieder mehr in Richtung der Entwicklung von Therapien gegen Krebs. Bei der Vorlage der Zahlen zum zweiten Quartal an diesem Montagmittag dürfte besonders interessieren, ob und was es Neues gebe auf dem Weg hin zu individualisierten Krebstherapien auf mRNA-Basis.Die Aktie von BioNTech laufe derzeit auf niedrigem Niveau seitwärts. Anleger würden hier auf neue Impulse von der Pipeline-Seite warten. Man dürfe gespannt sein, ob BioNTech im Zuge der Zahlenveröffentlichung auch Details dazu bekannt gebe. Im Vergleich der beiden mRNA-Player sehe "Der Aktionär" weiterhin BioNTech im Vorteil. Die starke Onkologie-Pipeline sowie die moderate Bewertung würden BioNTech weiterhin zum Favoriten machen. Anleger müssten aber weiter Geduld mitbringen, so Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 07.08.2023)(Mit Material von dpa-AFX)Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: BioNTech.Die Autorin hält unmittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: BioNTech.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link