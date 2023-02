Aktien von BioNTech befinden sich im AKTIONÄR-Depot.



BioNTech (ISIN: US09075V1026, WKN: A2PSR2, Ticker-Symbol: 22UA, NASDAQ-Symbol: BNTX) wurde 2008 gegründet. Der Schwerpunkt des Unternehmens liegt auf der Entwicklung und Herstellung wegweisender Technologien und Medikamente für individualisierte Krebsimmuntherapien. (27.02.2023/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - BioNTech-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Andreas Deutsch vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie von BioNTech SE (ISIN: US09075V1026, WKN: A2PSR2, Ticker-Symbol: 22UA, NASDAQ-Symbol: BNTX) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Corona sei fast komplett aus den Medien verschwunden. Selbst von der Covid-Gefahr aus China höre und lese man nichts mehr. Folglich hätten die Anleger das Interesse am Impfstoffhersteller BioNTech verloren: Die Aktie setze ihre Talfahrt am Montag fort und steuere so langsam auf eine wichtige Unterstützung zu.Dabei habe es im Dezember noch gut ausgesehen für BioNTech. Der Titel sei damals auf den höchsten Stand seit März geklettert, nachdem China den Stopp von No-Covid beschlossen habe. Die Aussicht auf lukrative Impfdeals habe den Kurs angetrieben.Doch der Ausbruch aus der - nun bereits 13 Monate andauernden - Konsolidierung sei trotzdem nicht gelungen. Dafür habe es in diesem Zeitraum einfach zu wenig positive News gegeben. Und so notiere BioNTech seit dem Zwischenhoch im Dezember mit 30 Prozent im Minus.So langsam gehe der Blick nun in Richtung 117 Dollar. In diesem Bereich würden die Tiefs vom März, Juni und Oktober sowie das Zwischenhoch vom Februar 2021 verlaufen. Halte die Unterstützung nicht, könnte es mit dem Kurs schnell weiter abwärts gehen bis auf 100 Dollar.Geduldige Anleger bleiben bei der "Aktionär"-Empfehlung dabei, so Andreas Deutsch von "Der Aktionär" zur BioNTech-Aktie. (Analyse vom 27.02.2023)Hinweis auf Interessenkonflikte:Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: BioNTech.