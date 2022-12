Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



BioNTech (ISIN: US09075V1026, WKN: A2PSR2, Ticker-Symbol: 22UA, NASDAQ-Symbol: BNTX) wurde 2008 gegründet. Der Schwerpunkt des Unternehmens liegt auf der Entwicklung und Herstellung wegweisender Technologien und Medikamente für individualisierte Krebsimmuntherapien. (22.12.2022/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - BioNTech-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von BioNTech SE (ISIN: US09075V1026, WKN: A2PSR2, Ticker-Symbol: 22UA, NASDAQ-Symbol: BNTX) unter die Lupe.Die BioNTech-Aktie habe am Mittwoch wieder zulegen können. Beflügelt haben dürften die ersten Auslieferungen des Corona-Impfstoffs nach China für deutsche Staatsbürger. Zudem habe das Mainzer Unternehmen den Start einer klinischen Studie für einen Imfostffkandidaten gegen das Herpes-Simplex-Virus angekündigt.Die BioNTech-Aktie nehme derweil nun erneut Anlauf auf das April-Hoch bei 189,07 USD. Ein Sprung darüber wäre der charttechnische Befreiungsschlag. Nach unten sichere die 38-Tage-Linie ab. Im neuen Jahr 2023 stünden einige wichtige Updates zur weiteren Produktpipeline auf dem Programm. Könne BioNTech hier überzeugen, dürften mittelfristig deutlich höhere Kurse möglich sein, so Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 22.12.2022)(Mit Material von dpa-AFX)Hinweis auf Interessenkonflikte:Die Autorin hält unmittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: BioNTech.Hinweis auf Interessenkonflikte: Aktien von BioNTech befinden sich im AKTIONÄR-Depot.