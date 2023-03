Die Autorin hält unmittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: BioNTech.



Kurzprofil BioNTech SE:



BioNTech (ISIN: US09075V1026, WKN: A2PSR2, Ticker-Symbol: 22UA, NASDAQ-Symbol: BNTX) wurde 2008 gegründet. Der Schwerpunkt des Unternehmens liegt auf der Entwicklung und Herstellung wegweisender Technologien und Medikamente für individualisierte Krebsimmuntherapien. (29.03.2023/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - BioNTech-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Corona-Imfpstoffherstellers BioNTech SE (ISIN: US09075V1026, WKN: A2PSR2, Ticker-Symbol: 22UA, NASDAQ-Symbol: BNTX) unter die Lupe.Die Aktie von BioNTech kämpfe derzeit mit der Verteidigung der wichtigen Unterstützung in Form des Jahrestiefs 2022 bei 117,08 Dollar. Die Ankündigung eines neuen Aktienrückkaufprogramms habe dem Papier am Dienstag vorübergehend neuen Schwung verliehen. Am Ende sei das Papier aber erneut mit einem Minus von 0,5 Prozent auf 123,00 Dollar aus dem Handel gegangen.BioNTech habe am Dienstag bekannt gegeben, ein neues Aktienrückkaufprogramm aufzulegen. Im Rahmen des Programms könne das Unternehmen im Zeitraum bis Ende des Jahres 2023 American Depositary Shares (ADS), die jeweils eine Stammaktie repräsentieren würden, im Wert von bis zu 0,5 Milliarden Dollar erwerben. BioNTech gehe davon aus, dass die zurückgekauften ADS und die im eigenen Bestand befindlichen ADS ganz oder teilweise zur Erfüllung anstehender Verpflichtungen aus aktienbasierten Vergütungsvereinbarungen des Unternehmens verwendet würden.Der Zeitpunkt und der Gesamtbetrag der ADS-Rückkäufe hänge von den Marktbedingungen ab und könne von Zeit zu Zeit durch Käufe auf dem freien Markt erfolgen, so BioNTech. Das vor einem Jahr - am 31. März 2022 - angekündigte Aktienrückkaufprogramm im Wert von bis zu 1,5 Milliarden Dollar sei am 17. März 2023 mit einem Gesamt-Rückkaufswert von 1,3 Milliarden US-Dollar beendet worden.Die Aktie von BioNTech habe in dieser Woche die Zahlen für das vergangenen Geschäftsjahr sowie einen Ausblick auf das laufende Jahr veröffentlicht. BioNTech rechne im laufenden Jahr nur noch mit einem Umsatz von rund fünf Milliarden Euro mit Covid-19-Impfstoffen. Mit einem deutlichen Rückgang sei zwar gerechnet worden, dies habe die Anleger aber nun doch enttäuscht. Zudem habe man sich auch klarere Aussagen zur Produktpipeline erhofft.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Hinweis auf Interessenkonflikte:Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: BioNTech.