Kurzprofil BioNTech SE:



BioNTech (ISIN: US09075V1026, WKN: A2PSR2, Ticker-Symbol: 22UA, NASDAQ-Symbol: BNTX) wurde 2008 gegründet. Der Schwerpunkt des Unternehmens liegt auf der Entwicklung und Herstellung wegweisender Technologien und Medikamente für individualisierte Krebsimmuntherapien. (09.12.2022/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - BioNTech-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie von BioNTech SE (ISIN: US09075V1026, WKN: A2PSR2, Ticker-Symbol: 22UA, NASDAQ-Symbol: BNTX) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Die an die aktuell vorherrschenden Omikron-Sublinien BA.4/BA.5 angepassten Corona-Impfstoffe von BioNTech und Pfizer sowie von Moderna seien in den USA jetzt auch für Kleinkinder ab sechs Monaten zugelassen. Das habe die Arzneimittelbehörde FDA am Donnerstag mitgeteilt. Kleinkinder könnten - je nach bisherigem Impfstatus - damit eine Booster-Impfung bekommen.Möglich sei damit auch die ursprüngliche Impfserie abzuschließen, habe es geheißen. Die FDA habe erneut alle Eltern und Erziehungsberechtigten aufgerufen, ihre Kinder impfen und boostern zu lassen."Diese Zulassung bietet Eltern die Möglichkeit, ihre Kleinkinder besser vor Covid-19 zu schützen, einschließlich der durch Omikron-Sublinien verursachten Erkrankung", so Albert Bourla, Chairman und CEO von Pfizer. "Fast 40 Millionen Amerikanerinnen und Amerikaner haben bereits eine Auffrischungsimpfung mit dem angepassten Impfstoff erhalten. Es ist unerlässlich, dass wir alle weiterhin unseren Teil dazu beitragen, uns zu schützen, indem wir darauf achten, dass unser Impfstatus den aktuellen Empfehlungen der Gesundheitsbehörden entspricht. Dies ist insbesondere jetzt wichtig, wenn die Feiertage und die Wintersaison vor der Tür stehen.""Mit der Weiterentwicklung des Virus bleibt es unser Ziel, einer breiten Bevölkerung Zugang zu variantenangepassten Covid-19-Impfstoffen zu ermöglichen", so Prof. Dr. Ugur Sahin, CEO und Mitgründer von BioNTech. "Mit dieser Zulassung kann der an die Omikron-Sublinien BA.4 und BA.5 angepasste Impfstoff ein wichtiger Bestandteil der primären Impfserie für Kleinkinder in den USA werden."Die Aktien von BioNTech und Moderna hätten am Donnerstag wieder Fahrt aufnehmen können. Moderna sei mit einem Plus von gut drei Prozent aus dem US-Handel gegangen, BioNTech sogar mit plus 5,6 Prozent. Damit würden nun beide Titel wieder Kurs ihre Mehrmonatshochs vom April beziehungsweise August nehmen. Ein Sprung darüber würde ein neues positives Signal für die Aktien bringen.Mit Material von dpa-AFXBitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Hinweis auf Interessenkonflikte: