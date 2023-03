Die Autorin hält unmittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: BioNTech.



BioNTech (ISIN: US09075V1026, WKN: A2PSR2, Ticker-Symbol: 22UA, NASDAQ-Symbol: BNTX) wurde 2008 gegründet. Der Schwerpunkt des Unternehmens liegt auf der Entwicklung und Herstellung wegweisender Technologien und Medikamente für individualisierte Krebsimmuntherapien.



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - BioNTech-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Corona-Imfpstoffherstellers BioNTech SE (ISIN: US09075V1026, WKN: A2PSR2, Ticker-Symbol: 22UA, NASDAQ-Symbol: BNTX) unter die Lupe.Die Aktie von BioNTech sei zuletzt erneut unter Druck geraten. Mittlerweile notiere das Papier nur noch wenige Dollar über der wichtigen Unterstützung in Form des 2022er Jahrestiefs von 117,08 Dollar. In dieser Woche hätten auch einige Analysteneinschätzungen belastet. Gleich drei Analystenhäuser hätten ihre Kursziele für BioNTech gesenkt.Die Privatbank Berenberg habe das Kursziel für BioNTech von 300 auf 260 Dollar nach unten korrigiert, die Einstufung laute aber dennoch weiter auf "buy". Analyst Zhiqiang Shu habe seine Umsatzerwartungen aus Covid-Impfstoffen in einer am Dienstag vorliegenden Studie nach unten angepasst, so dpa-AFX. Im Fokus stünden aber die Entwicklungspipeline und entsprechende Studiendaten, heiße es.Die US-Investmentbank Goldman Sachs habe das Kursziel für BioNTech nach Zahlen von 156 auf 140 Dollar gesenkt. Sie bewerte die Aktie weiterhin mit "neutral". Analyst Chris Shibutani habe zwar das besser als erwartet ausgefallene vierte Quartal der Mainzer Biotechgesellschaft gelobt. Er habe aber auf die für das laufende Jahr deutlich niedrigeren in Aussicht gestellten Umsätze mit Corona-Impfstoffen hingewiesen. Zudem würden die geplanten Investitionen im laufenden Jahr deutlich höher ausfallen als bislang angenommen.Und auch das Analysehaus Jefferies habe das Kursziel für BioNTech gesenkt: von 230 auf 145 Dollar. Auch Jefferies bewerte BioNTech weiterhin mit "hold". Analyst Akash Tewari habe wie sein Goldman-Kollege Shibutani das starke vierte Quartal gelobt. Er habe aber darauf hingewiesen, dass das Geschäft mit Covid-Impfstoffen im laufenden Jahr noch Geld in die Kassen von BioNTech spülen werde, vom Onkologiebereich aber noch keine Kurstreiber zu erwarten seien.Anleger müssen aber weiter ordentlich Geduld mitbringen, so Marion Schlegel von "Der Aktionär". Aus charttechnischer Sicht sei die Verteidigung des 2022er Tiefs wichtig. (Analyse vom 30.03.2023)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Hinweis auf Interessenkonflikte:Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: BioNTech.