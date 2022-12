Börsenplätze BioNTech ADR-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs BioNTech ADR-Aktie:

176,50 EUR +1,29% (15.12.2022, 14:33)



NASDAQ-Aktienkurs BioNTech ADR-Aktie:

186,05 USD +4,38% (14.12.2022, 22:00)



ISIN BioNTech ADR-Aktie:

US09075V1026



WKN BioNTech ADR-Aktie:

A2PSR2



Ticker-Symbol BioNTech ADR-Aktie:

22UA



NASDAQ-Symbol BioNTech ADR-Aktie:

BNTX



Kurzprofil BioNTech SE:



BioNTech (ISIN: US09075V1026, WKN: A2PSR2, Ticker-Symbol: 22UA, NASDAQ-Symbol: BNTX) wurde 2008 gegründet. Der Schwerpunkt des Unternehmens liegt auf der Entwicklung und Herstellung wegweisender Technologien und Medikamente für individualisierte Krebsimmuntherapien. (15.12.2022/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - BioNTech-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von BioNTech SE (ISIN: US09075V1026, WKN: A2PSR2, Ticker-Symbol: 22UA, NASDAQ-Symbol: BNTX) unter die Lupe.Die BioNTech-Aktie habe im Zuge der starken Nachrichten des US-Rivalen Moderna (ISIN: US60770K1079, WKN: A2N9D9) sowie die Hoffnung auf eine Zulassung des eigenen Corona-Impfstoffs in China deutlich zugelegt. Auch einige Analysten hätten die Aktie genauer unter die Lupe genommen. Sie sähen weiteres deutliches Potenzial für den Titel.Die US-Investmentbank Bank of America (BofA) erhöhe das Rating für die BioNTech-Aktie von "Neutral" auf "Buy". Das Kursziel sehe die BofA bei 239 Dollar.Und auch die Investmentbank Bryan Garnier & Co zeige sich optimistisch. Gleich mehrere verschiedene Nachrichten würden für die Equity-Story von BioNTech Gutes verheißen. Zum einen habe der US-Partner Pfizer auf dem vor Kurzem stattgefunden Research & Development Day zehn bis 15 Milliarden Dollar jährlichen Umsatz für mRNA-Impfstoffe prognostiziert. Positiv hätten sich auch die jüngsten News des US-Konkurrenten Moderna ausgewirkt. Das US-Biotech-Unternehmen ebne den Weg für personalisierte Krebsimpfstoffe (PCV). Und Bryan Garnier erwähne einen dritten positiven Punkt. Die Phase-3-Studie zum Grippeimpfstoff, die Phase-1-Studien zur Grippe-Covid-Kombi-Impfung und zum Grippeimpfstoff der zweiten Generation würden im Jahr 2023 erwartet. Die Experten würden die BioNTech-Aktie mit einem "Buy"-Rating versehen. Das Kursziel von Bryan Garnier liege bei 250 Dollar.DER AKTIONÄR bleibe ganz klar optimistisch für die BioNTech-Aktie. Die Mainzer würden über eine starke Onkologie-Pipeline verfügen. Im kommenden Jahr würden hier neben den Daten zu den Grippe- und Covid-Impfstoffen einige Ergebnisse erwartet. Fallen diese ebenfalls positiv aus, dürfte dies für die BioNTech-Aktie neuen deutlichen Auftrieb bedeuten, so Marion Schlegel von "Der Aktionär". (Analyse vom 15.12.2022)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link