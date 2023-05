Tradegate-Aktienkurs BioNTech ADR-Aktie:

99,26 EUR -1,63% (03.05.2023, 11:07)



NASDAQ-Aktienkurs BioNTech ADR-Aktie:

111,06 USD -0,83% (02.05.2023, 22:00)



ISIN BioNTech ADR-Aktie:

US09075V1026



WKN BioNTech ADR-Aktie:

A2PSR2



Ticker-Symbol BioNTech ADR-Aktie:

22UA



NASDAQ-Symbol BioNTech ADR-Aktie:

BNTX



Kurzprofil BioNTech SE:



BioNTech (ISIN: US09075V1026, WKN: A2PSR2, Ticker-Symbol: 22UA, NASDAQ-Symbol: BNTX) wurde 2008 gegründet. Der Schwerpunkt des Unternehmens liegt auf der Entwicklung und Herstellung wegweisender Technologien und Medikamente für individualisierte Krebsimmuntherapien. (03.05.2023/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Berlin (www.aktiencheck.de) - BioNTech: Aktueller Trend und Aussichten - AktienanalyseBereits Anfang des Jahres hatte Marktexperte Achim Mautz der Aktie des Mainzer Biotechnologieunternehmens BioNTech SE (ISIN: US09075V1026, WKN: A2PSR2, Ticker-Symbol: 22UA, NASDAQ-Symbol: BNTX) keine guten Prognosen in Aussicht gestellt und sein Kursziel auf 118 USD gesenkt, so die Experten vom Online-Broker LYNX.Dieses sei mittlerweile erreicht und sogar unterschritten worden. Seit dem Start des letzten Abverkaufs vom 27. Dezember hätten die Bären schrittweise das Ruder übernommen. Jegliche Versuche, den Trend wieder nach oben zu drehen, seien bislang gescheitert. Vor allem die 50-Tage-Linie habe der BioNTech-Aktie in den vergangenen Wochen immer wieder zu schaffen gemacht. "Diese schier unüberwindbare Hürde zeigt uns den mittelfristigen Trend an und dieser liefert nach wie vor deutlich bärische Signale", schreibe Mautz nun in einer aktuellen Analyse für den Online-Broker LYNX.Für ihn seien die Aussichten daher alles andere als rosig: "Solange es die Aktie nicht schafft, ein höheres Hoch oder gar ein höheres Tief zu produzieren, sehe ich weiterhin kein Licht am Ende des Tunnels. Mit dem gebrochenen Support bei rund 120 USD gibt es jetzt auch einen neuen Widerstand im Chart, welcher es den Kursen nicht leichter machen wird."Als Nächstes dürfte wohl die psychologisch wichtige Marke bei 100 USD auf dem Plan stehen. Bei dem aktuellen Tempo könnte dieses Zwischenziel wohl noch bis Juni erreicht werden.Börsenplätze BioNTech ADR-Aktie: