BioNTech (ISIN: US09075V1026, WKN: A2PSR2, Ticker-Symbol: 22UA, NASDAQ-Symbol: BNTX) wurde 2008 gegründet. Der Schwerpunkt des Unternehmens liegt auf der Entwicklung und Herstellung wegweisender Technologien und Medikamente für individualisierte Krebsimmuntherapien.



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - BioNTech-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie von BioNTech SE (ISIN: US09075V1026, WKN: A2PSR2, Ticker-Symbol: 22UA, NASDAQ-Symbol: BNTX) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Die Aktie von BioNTech habe in der vergangenen Woche ein deutliches Lebenszeichen gegeben. Nachdem das Papier noch vor Kurzem bis auf 95,50 Dollar abgerutscht sei, habe am Donnerstag sogar bis auf 113,44 Dollar zulegen können. Die deutlichen Gewinne habe BioNTech zwar nicht ganz halten können, das Papier zeige aber weiter Stärke.Das Papier profitiere davon, dass sein angepasster Impfstoff wohl auch gegen die neue Subvariatnte EG.5 wirken solle. Der Partner Pfizer habe hierzu erklärt, dass der überarbeitete Impfstoff in einer Studie mit Mäusen effektiv gegen die Subvariante sei.Der aktualisierte Impfstoff, der derzeit noch von der US-amerikanischen Arzneimittelbehörde FDA und der Europäischen Arzneimittelagentur EMA geprüft werde, sei auf Basis der Omikron-Subvariante XBB.1.5 entwickelt worden. EG.5 sei nach Angaben der Centers for Disease Control and Prevention (CDC) inzwischen die vorherrschende Variante in den USA. Auch in Deutschland würden nach Angaben des Robert-Koch-Instituts die Zahlen steigen.BioNTech selbst rechne nach einem schwachen ersten Halbjahr im Herbst und Winter wieder mit mehr Einnahmen. Im September hoffe BioNTech den überarbeiteten Covid-19-Impfstoff auf den Markt bringen zu können. Er könne damit für die bevorstehende Herbst-Winter-Saison zur Verfügung stehen, habe Vorstandschef Ugur Sahin kürzlich gesagt. Für das Gesamtjahr rechne BioNTech mit Umsätzen durch Covid-19-Impfstoffe in Höhe von rund fünf Milliarden Euro.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Hinweis auf Interessenkonflikte:Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: BioNTech, Pfizer und CureVac.