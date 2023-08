Die Autorin hält unmittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: BioNTech.



Kurzprofil BioNTech SE:



BioNTech (ISIN: US09075V1026, WKN: A2PSR2, Ticker-Symbol: 22UA, NASDAQ-Symbol: BNTX) wurde 2008 gegründet. Der Schwerpunkt des Unternehmens liegt auf der Entwicklung und Herstellung wegweisender Technologien und Medikamente für individualisierte Krebsimmuntherapien. (29.08.2023/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - BioNTech-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie von BioNTech SE (ISIN: US09075V1026, WKN: A2PSR2, Ticker-Symbol: 22UA, NASDAQ-Symbol: BNTX) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Die Aktie von BioNTech habe seit ihrem Tief Anfang August bei 95,50 Dollar deutlich zulegen können, bevor zuletzt Gewinnmitnahmen eingesetzt hätten. Diese scheinen allerdings bereits wieder abgeschlossen zu sein, so Marion Schlegel von "Der Aktionär". Am Montag habe das Papier erneut mehr als 2 Prozent auf 120,68 Dollar gewonnen. Damit gelange auch die Rückeroberung der wichtige 120-Dollar-Marke.Beflügelt werde das Papier derzeit von wieder steigenden Corona-Zahlen und der damit verbundenen Hoffnung auf mehr Booster-Impfungen im Herbst als bisher angenommen. Seit etwa sechs Wochen steige laut Robert Koch-Institut (RKI) die Zahl der im Labor bestätigten Corona-Nachweise. In der vergangenen Woche seien es knapp 4.000 Fälle bundesweit gewesen. Das Niveau sei somit sehr niedrig, aber auch kaum mehr direkt vergleichbar mit Werten aus der Pandemie, als viel häufiger getestet worden sei. Für Experten sei klar, dass es eine hohe Dunkelziffer an Infizierten gebe.Dass über Corona wieder häufiger gesprochen werde, liege auch an Weiterentwicklungen im Erbgut von Sars-CoV-2. Vor allem zwei neue Abkömmlinge von Omikron seien gerade besonders im Blick. Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) habe zunächst EG.5, auch Eris genannt, zu einer von nunmehr drei "Virusvarianten von Interesse" hochgestuft. Wegen des Wachstumsvorteils und Immunflucht-Eigenschaften könnte EG.5 laut WHO wieder für mehr Fälle sorgen und in einigen Ländern oder sogar weltweit dominant werden.Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach habe kürzlich auf der Plattform X, früher Twitter, angekündigt, dass die angepassten Vakzine wahrscheinlich ab 18. September in den Praxen seien. Carsten Watzl, Generalsekretär der Deutschen Gesellschaft für Immunologie, zufolge könne man auf die neuen Impfstoffe warten. Günstig wäre es in den Augen des Immunologen, wenn die Variante EG.5 vorherrschend bliebe, da das Spike-Protein dem von XBB.1.5 sehr ähnlich sei. Das sei die Variante, an die etwa der Pfizer/BioNTech-Impfstoff angepasst wurde.Marion Schlegel von "Der Aktionär" rät bei der BioNTech-Aktie dabeizubleiben. (Analyse vom 29.08.2023)(Mit Material von dpa-AFX)Hinweis auf Interessenkonflikte:Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: BioNTech und Pfizer.