Kurzprofil BioNTech SE:



BioNTech (ISIN: US09075V1026, WKN: A2PSR2, Ticker-Symbol: 22UA, NASDAQ-Symbol: BNTX) wurde 2008 gegründet. Der Schwerpunkt des Unternehmens liegt auf der Entwicklung und Herstellung wegweisender Technologien und Medikamente für individualisierte Krebsimmuntherapien.



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - BioNTech-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie von BioNTech SE (ISIN: US09075V1026, WKN: A2PSR2, Ticker-Symbol: 22UA, NASDAQ-Symbol: BNTX) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Nach der Konsolidierung zuletzt habe die Aktie von BioNTech am Dienstag wieder zulegen können. Gut drei Prozent sei es im US-Handel nach oben gegangen. Es werde nun spannend, ob der nachhaltige Sprung über die 200-Tage-Linie gelinge. Im deutschen Handel könne das Papier zumindest weiter hinzugewinnen. Auf der Handelsplattform Tradegate gehe es 1,4 Prozent nach oben.Beflügelt worden sei das Papier von einer Übernahme im Bereich künstlichen Intelligenz (KI). Die geplante Übernahme von InstaDepp für rund 362 Millionen Pfund (410 Millionen Euro) in bar und BioNTech-Aktien sei die größte in der bisherigen Firmengeschichte."Seit der Gründung von BioNTech haben wir uns darauf konzentriert, computergestützte Lösungen zu nutzen, um personalisierte Immuntherapien zu entwickeln, die möglichst viele Patienten erreichen können", so Prof. Dr. Ugur Sahin, CEO und Mitbegründer von BioNTech."Die Übernahme von InstaDeep ermöglicht es uns, die sich rasch weiterentwickelnden KI-Fähigkeiten der digitalen Welt in unsere Technologien sowie Wirkstoff- und Arzneimittelforschung, Herstellung und Bereitstellungsabläufe einzubinden. Unser Ziel ist es, BioNTech zu einem Technologieunternehmen zu machen, in dem KI nahtlos in alle Aspekte unserer Arbeit integriert ist.""KI entwickelt sich exponentiell weiter. Unsere Aufgabe bei InstaDeep war es immer, dafür zu sorgen, dass jeder davon profitieren kann. Wir freuen uns sehr darauf, unsere Kräfte mit BioNTech zu bündeln und zu einem Team zu stoßen, dessen Kultur unserer gleicht. Die Unternehmen eint der Fokus auf tiefgreifende technologische Innovation sowie das Bestreben, als Menschen einen positiven Beitrag zu leisten", habe Karim Beguir, CEO und Mitbegründer von InstaDeep, gesagt.Die Kombination von künstlicher Intelligenz und Biotechnologie stehe noch ganz am Anfang. Das Potenzial, das sich daraus ergebe, sei aber enorm. Die Akquisition passe perfekt in die zukunftsorientierte Ausrichtung von BioNTech.Anleger bleiben weiter an Bord, die langfristigen Aussichten sind weiterhin top, so Marion Schlegel von "Der Aktionär". Entscheidend für den Erfolg würden aber die weiteren Ergebnisse der Pipeline-Kandidaten sein. Hier würden in den kommenden Monaten einige erwartet. Bis dahin sei Geduld gefragt. (Analyse vom 11.01.2023)Mit Material von dpa-AFXBitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link