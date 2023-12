Die Autorin hält unmittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: BioNTech.



Biopharmaceutical New Technologies (BioNTech) (ISIN: US09075V1026, WKN: A2PSR2, Ticker-Symbol: 22UA, NASDAQ-Symbol: BNTX) ist ein Immuntherapie-Unternehmen der nächsten Generation, das bei der Entwicklung von Therapien für Krebs und andere schwere Erkrankungen Pionierarbeit leistet. Das Unternehmen kombiniert eine Vielzahl an modernen therapeutischen Plattformen und Bioinformatik-Tools, um die Entwicklung neuartiger Biopharmazeutika rasch voranzutreiben.



Das diversifizierte Portfolio an onkologischen Produktkandidaten umfasst individualisierte Therapien sowie off-the-shelf-Medikamente auf mRNA-Basis, innovative chimäre Antigenrezeptor (CAR)-T-Zellen, verschiedene proteinbasierte Therapeutika, darunter bispezifische Immuncheckpoint-Modulatoren, zielgerichtete Krebsantikörper und Antikörper-Wirkstoff-Konjugate sowie niedermolekulare Wirkstoffe. Auf Basis seiner umfassenden Expertise bei der Entwicklung von mRNA-Impfstoffen und unternehmenseigener Herstellungskapazitäten entwickelt BioNTech neben seiner vielfältigen Onkologie-Pipeline gemeinsam mit Kollaborationspartnern verschiedene mRNA-Impfstoffkandidaten für eine Reihe von Infektionskrankheiten.



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - BioNTech-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von BioNTech SE (ISIN: US09075V1026, WKN: A2PSR2, Ticker-Symbol: 22UA, NASDAQ-Symbol: BNTX) unter die Lupe.Die Aktie von BioNTech trete derzeit weiter auf der Stelle. Am Dienstag sei das Papier am Ende leicht im Minus knapp unterhalb der psychologisch wichtigen 100-Dollar-Marke aus dem Handel gegangen. Derweil mache das Unternehmen aber Fortschritte, was die internationale Entwicklung angehe. Zudem könnte das diesjährige Corona-Impfstoff-Absatzziel doch noch erreicht werden.Wie das Mainzer Biotech-Unternehmen am Dienstag mitgeteilt habe, werde man am kommenden Montag, 18. Dezember 2023, den ersten afrikanischen Standort des Unternehmens in Kigali, Ruanda einweihen, nachdem die Container für die erste Produktionseinheit namens BioNTainer in der Halle aufgebaut worden seien.BioNTech werde am selben Tag um 14:00 Uhr MEZ eine Live-Übertragung der Veranstaltung anbieten. Dabei würden die Reden von offiziellen Regierungsvertretern und -vertreterinnen und Mitgliedern des Vorstands von BioNTech gezeigt, sowie die zeremonielle Einweihung.Nach einer zunächst schleppenden Herbst-Winter-Corona-Impfsaison könnte das Absatzziel für die Corona-Impfstoffe möglicherweise doch erreicht werden. Davon gehe das Analysehaus Jefferies angesichts steigender Corona-Fallzahlen aus. Analyst Akash Tewari gehe in seinem am Dienstag vorliegenden Kommentar davon aus, dass die beiden Partner BioNTech und Pfizer bezüglich ihres diesjährigen Impfstoffziels auf einem guten Weg seien. Eine rückläufige Zahl der Todesfälle sei aber ein Indiz dafür, dass Infektionen mit der neuesten Virusvariante einen milderen Verlauf nehmen würden. Jefferies belasse die Einschätzung für BioNTech mit einem Kursziel von 111 Dollar auf "hold".Investierte Anleger bleiben dabei, sichern sich aber mit einem Stopp bei 80,00 Euro nach unten ab, so Marion Schlegel von "Der Aktionär". (Analyse vom 13.12.2023)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Hinweis auf Interessenkonflikte:Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: BioNTech und Pfizer.