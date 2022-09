Hinweis auf Interessenkonflikte: Aktien von BioNTech befinden sich im AKTIONÄR-Depot.



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - BioNTech-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Mainzer Biotech-Schmiede BioNTech SE (ISIN: US09075V1026, WKN: A2PSR2, Ticker-Symbol: 22UA, NASDAQ-Symbol: BNTX) unter die Lupe.Die BioNTech-Aktie trete weiter auf der Stelle. Am heutigen Montag belaste eine Kurszielsenkung der Analysten von Oddo BHF. Zwar würden die Analysten das Papier weiter mit "Outperform einstufen", das Kursziel sei jedoch von 366 Dollar auf 215 Dollar gesenkt worden. Beim aktuellen Kurs von 145,76 Dollar entspreche dies aber dennoch noch einem Potenzial von gut 47 Prozent.Zudem würden immer mehr Staaten die Corona-Pandemie für beendet erklären. Auch der US-Präsident Joe Biden habe sich zuletzt dahingehend geäußert: "Die Pandemie ist vorbei, aber wir haben immer noch ein Problem mit Covid", habe Biden in einem am Sonntagabend (Ortszeit) ausgestrahlten TV-Interview gesagt. Das Interview sei am Donnerstag aufgezeichnet worden - unter anderem als Biden die Auto-Messe in Detroit im Bundesstaat Michigan besucht habe. "Wie Sie sehen, trägt hier niemand eine Maske. Alle scheinen in ziemlich guter Verfassung zu sein. Ich glaube also, dass sich die Situation ändert, und ich denke, dies ist ein perfektes Beispiel dafür", habe der US-Präsident weiter gesagt.Der US-Präsident sei im Juli positiv auf Corona getestet worden und sei mit dem Covid-Medikament Paxlovid behandelt worden. Ende August habe sich seine Ehefrau Jill mit dem Virus infiziert und sei ebenfalls mit dem Medikament behandelt worden. In den USA würden im Sieben-Tage-Schnitt täglich rund 390 Menschen infolge einer Covid-19-Erkrankung sterben. US-Behörden hätten zuletzt zwei an die Omikron-Variante angepasste Corona-Impfstoffe zugelassen. Bei den beiden Präparaten handle es sich um so genannte bivalente mRNA-Impfstoffe der Unternehmen BioNTech/Pfizer und Moderna (ISIN: US60770K1079, WKN: A2N9D9).Positive News habe es für BioNTech und Moderna zuletzt aus Europa gegeben. Die Europäische Arzneimittelbehörde (EMA) habe empfohlen, die bedingten Zulassungen für die Corona-Impfstoffe von BioNTech/Pfizer und Moderna in eine Standardzulassung umzuwandeln. Für die Impfstoffe Comirnaty von BioNTech/Pfizer und Spikevax von Moderna bedeute dies, dass die Zulassung nicht mehr jährlich überprüft und erneuert werden müsse, habe die EMA am Freitag in Amsterdam mitgeteilt. Für das Ausstellen der dauerhaften Zulassung sei nun die EU-Kommission zuständig.(Mit Material von dpa-AFX)Hinweis auf Interessenkonflikte:Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: BioNTech und Pfizer.Die Autorin hält unmittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: BioNTech.