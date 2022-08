Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: BioNTech.



BioNTech (ISIN: US09075V1026, WKN: A2PSR2, Ticker-Symbol: 22UA, NASDAQ-Symbol: BNTX) wurde 2008 gegründet. Der Schwerpunkt des Unternehmens liegt auf der Entwicklung und Herstellung wegweisender Technologien und Medikamente für individualisierte Krebsimmuntherapien.



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - BioNTech-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie von BioNTech SE (ISIN: US09075V1026, WKN: A2PSR2, Ticker-Symbol: 22UA, NASDAQ-Symbol: BNTX) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Der Corona-Impfstoffhersteller BioNTech lege am heutigen Montag seine Bilanz für das zweite Quartal vor. Außerdem wolle das Unternehmen in einer Telefonkonferenz einen Überblick über neue Entwicklungen geben. Im ersten Quartal habe BioNTech Umsatz und Gewinn im Vergleich zum Vorjahreszeitraum mehr als verdreifachen können.Zugleich habe das Unternehmen seine Umsatzprognose für seinen Corona-Impfstoff in Höhe von 13 Milliarden bis 17 Milliarden Euro für das laufende Geschäftsjahr bestätigt.In der vergangenen Woche habe bereits Moderna die Zahlen für das vergangene Quartal vorgelegt und dabei besser abgeschnitten als von Analysten erwartet. Zudem sei ein Aktienrückkaufprogramm angekündigt worden.Die EU-Arzneimittelbehörde EMA habe Mitte Juni das Prüfverfahren für einen auf Virusvarianten angepassten Corona-Impfstoff der Hersteller BioNTech und Pfizer gestartet. Die EMA prüfe zudem einen angepassten Impfstoff des US-Herstellers Moderna, der ebenso wie das Vakzin von BioNTech/Pfizer auf der mRNA-Technologie basiere. Bisher sei noch kein Impfstoff in der EU zugelassen, der auch auf Varianten des Corona-Virus ziele.BioNTech und Pfizer hätten Ende Juli zudem bekannt gegeben, dass sie mit der klinischen Studie eines neuen "Impfstoffkandidaten der nächsten Generation" begonnen hätten. Dabei sei nach Angaben der Unternehmen das Spike-Protein mit dem Ziel angepasst worden, die Immunantwort zu stärken und damit den Schutz vor Covid-19 zu vergrößern.Anleger bleiben weiter an Bord, so Marion Schlegel. "Der Aktionär" wird zeitnah über die Quartalszahlen berichten. (Analyse vom 08.08.2022)