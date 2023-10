Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



Börsenplätze BioNTech ADR-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs BioNTech ADR-Aktie:

92,10 EUR +0,35% (17.10.2023, 09:24)



NASDAQ-Aktienkurs BioNTech ADR-Aktie:

96,97 USD -6,38% (16.10.2023, 22:00)



ISIN BioNTech ADR-Aktie:

US09075V1026



WKN BioNTech ADR-Aktie:

A2PSR2



Ticker-Symbol BioNTech ADR-Aktie:

22UA



NASDAQ-Symbol BioNTech ADR-Aktie:

BNTX



Kurzprofil BioNTech SE:



BioNTech (ISIN: US09075V1026, WKN: A2PSR2, Ticker-Symbol: 22UA, NASDAQ-Symbol: BNTX) wurde 2008 gegründet. Der Schwerpunkt des Unternehmens liegt auf der Entwicklung und Herstellung wegweisender Technologien und Medikamente für individualisierte Krebsimmuntherapien. (17.10.2023/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - BioNTech-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von BioNTech SE (ISIN: US09075V1026, WKN: A2PSR2, Ticker-Symbol: 22UA, NASDAQ-Symbol: BNTX) unter die Lupe.Die Anleger von Pfizer hätten am Montag eine Prognosesenkung schnell weggesteckt. Die Papiere des US-Pharmakonzerns seien zuletzt um 3,6 Prozent auf 33,27 US-Dollar und damit auf das Niveau von Anfang Oktober angezogen. Die Aktie des deutschen Impfstoff-Partners BioNTech habe jedoch deutlich unter der Nachricht gelitten. Der Titel sei am Ende mit einem Minus von mehr als sechs Prozent aus dem Handel gegangen.Nun sei eine gute Gelegenheit, die Markterwartungen zurechtzurücken, hätten Analysten gesagt. Der Experte David Risinger von der Investmentbank Leerink Partners habe hervorgehoben, dass ihn die für dieses Jahr angepeilte Reduzierung der Nettokosten von Pfizer positiv überrascht habe.Das Analysehaus Jefferies habe Pfizer sogar von "Hold" auf "Buy" heraufgestuft und das Kursziel von 38 auf 39 Dollar erhöht. Das gesenkte Umsatzziel des US-Pharmakonzerns für Covid-Medikamente gehe vor allem auf geringere Erwartungen für Paxlovid zurück, während sich Comirnaty besser als erwartet entwickle, habe Analyst Akash Tewari in einer am Montag vorliegenden Studie geschrieben. Zudem sollten die Ergebnisziele (EPS) für 2024/25 mit den angestrebten Einsparungen mehr als erreichbar sein. Dazu sollten einige Produktkandidaten sowie der anstehende Abschluss der Seagen-Übernahme zu Kurstreibern für die Aktie werden, die sich seit Jahresbeginn schwach entwickelt habe.Die schweizerische Großbank UBS habe das Rating für Pfizer auf "Neutral" mit einem Kursziel von 36 Dollar belassen. In der Telefonkonferenz habe der Pharmakonzern gesagt, dass der Höhepunkt der "Anti-Impf-Rhetorik" wohl erreicht sei, habe Analyst Colin Bristow in einer am Montag vorliegenden Studie geschrieben. Dies deute darauf hin, dass damit auch der Tiefpunkt der Corinna-Impfungen erreicht sei. Laut dem Experten würden Covid-Daten allerdings auf einen allgemeinen Abwärtstrend hindeuten. So seien die Testraten im Jahresvergleich um 90 Prozent gesunken.Während sich die Pfizer-Aktie habe stablisieren können, sei die BioNTech-Aktie unter die psychologisch wichtige 100-Dollar-Marke gerutscht. Wichtig sei hier nun, dass kein neues Jahrestief ausgebildet werde. Der Blick sei nun auf die Vorlage der Quartalszahlen am 6. November gerichtet. Zuvor werde es aber auf der Pipeline-Seite noch einmal interessant. Für die anstehende ESMO-Konferenz vom 20. bis 24. Oktober habe BioNTech einige Programm-Updates angekündigt.Anleger bleiben bei BioNTech dabei, sichern ihre Position aber mit einem Stopp bei 80,00 Euro nach unten ab, so Marion Schlegel von "Der Aktionär". Pfizer sei keine laufende Empfehlung des AKTIONÄR. Hier bestehe derzeit kein Handlungsbedarf. (Analyse vom 17.10.2023)(Mit Material von dpa-AFX)