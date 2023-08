Hinweis auf Interessenkonflikte:



Kurzprofil BioNTech SE:



BioNTech (ISIN: US09075V1026, WKN: A2PSR2, Ticker-Symbol: 22UA, NASDAQ-Symbol: BNTX) wurde 2008 gegründet. Der Schwerpunkt des Unternehmens liegt auf der Entwicklung und Herstellung wegweisender Technologien und Medikamente für individualisierte Krebsimmuntherapien. (07.08.2023/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - BioNTech-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von BioNTech SE (ISIN: US09075V1026, WKN: A2PSR2, Ticker-Symbol: 22UA, NASDAQ-Symbol: BNTX) unter die Lupe.Der Mainzer Impfstoffhersteller BioNTech werde seinen angepassten Covid-19-Impfstoff voraussichtlich im September auf den Markt bringen. Das habe das Unternehmen bei der Vorlage der Geschäftszahlen für das zweite Quartal am Montag in Mainz angekündigt.Vorbehaltlich einer Zulassung solle dann die Auslieferung des Vakzins beginnen, das an die Corona-Variante XBB.1.5, eine Untervariante von Omikron, angepasst sei.Wie beim US-Partner Pfizer mache sich das deutlich geringere Geschäft mit Covid-19-Impfstoffen auch in der Bilanz der Mainzer stark bemerkbar. So sei der Umsatz von BioNTech mit Corona-Impfstoffen im ersten Halbjahr auf 1,4 Milliarden Euro gesunken, nach 9,57 Milliarden im Vorjahreszeitraum. Der Gewinn sei von 5,37 Milliarden Euro auf 311,8 Millionen Euro eingebrochen.Für das Ende Juni zu Ende gegangene zweite Quartal habe unter dem Strich sogar ein Verlust von 190,4 Millionen Euro gestanden, im Vorjahresquartal habe BioNTech noch einen Gewinn von 1,67 Milliarden Euro erzielt. Die Quartalserlöse hätten bei 167,7 Millionen Euro gelegen, nach 3,2 Milliarden Euro im Vorjahreszeitraum. Damit habe BioNTech noch etwas schwächer abgeschnitten als bislang erwartet.Für das Gesamtjahr bleibe BioNTech bei seiner Prognose und rechne weiter mit Umsätzen mit Covid-19-Impfstoffen in Höhe von rund fünf Milliarden Euro. Das Unternehmen habe darauf verwiesen, dass nach Ende des zweiten Quartals noch mehrere Zahlungen eingegangen seien, darunter eine Ausgleichszahlung vom Partner Pfizer in Höhe von rund 1,06 Milliarden für den Anteil von BioNTech am Bruttogewinn für das erste Quartal 2023.Die Aktie von BioNTech sei in einer ersten Reaktion auf der Handelsplattform Tradegate gut zwei Prozent ins Minus auf 94,86 Euro gerutscht. Anleger hätten sich mehr erhofft, insbesondere was News zur weiteren Pipeline angehe. Bei Investoren sei also weiterhin Geduld gefragt. Könnten die nächsten Daten aber überzeugen, dürfte die Aktie schnell wieder nach oben drehen können.Das Papier ist derzeit eine Halteposition, so Marion Schlegel von "Der Aktionär". Ein Stopp bei 80,00 Euro sichere nach unten ab. (Analyse vom 07.08.2023)Mit Material von dpa-AFXBitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link