BioNTech (ISIN: US09075V1026, WKN: A2PSR2, Ticker-Symbol: 22UA, NASDAQ-Symbol: BNTX) wurde 2008 gegründet. Der Schwerpunkt des Unternehmens liegt auf der Entwicklung und Herstellung wegweisender Technologien und Medikamente für individualisierte Krebsimmuntherapien. (27.04.2023/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - BioNTech-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Timo Nützel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von BioNTech SE (ISIN: US09075V1026, WKN: A2PSR2, Ticker-Symbol: 22UA, NASDAQ-Symbol: BNTX) unter die Lupe.Die deutsche Pharmaindustrie erwarte nach dem Boom um Corona-Impfstoffe dieses Jahr deutliche Rückgänge. Auch für die Aktie des Corona-Impfstoff-Pioniers BioNTech sehe es dementsprechend schlecht aus. Der Titel sei nun unter eine wichtige charttechnische Unterstützung gerutscht und drohe weiter abzustürzen.Während die Wirtschaft insgesamt leicht wachsen dürfte, werde der Umsatz der Pharmabranche um rund fünf Prozent fallen, heiße es in einer neuen Prognose des Verbands forschender Arzneimittelhersteller (VFA), die der "Deutschen Presse-Agentur" vorliege. Die Produktion dürfte zudem um 1,7 Prozent schrumpfen. "Dies zwingt die Unternehmen zu Rationalisierungsmaßnahmen", habe es geheißen. Sichtbar werde dies bereits in reduzierten Investitionsplänen. Zum Vergleich: 2022 sei der Umsatz laut VFA um 6,3 Prozent gestiegen und die Produktion um 5,3 Prozent.Der Pharmaindustrie würden gestiegene Kosten für Energie und Vorleistungen aus der Chemieindustrie sowie ein sich abkühlendes Geschäft mit Corona-Impfstoffen zu schaffen machen. Der Coup des Mainzer Herstellers BioNTech, der den weltweit ersten zugelassenen Corona-Impfstoff aus Deutschland auf den Markt gebracht habe, habe dem Pharmastandort zu neuem Glanz verholfen und der Branche eine Sonderkonjunktur verschafft. Doch mit dem Abflauen der Pandemie sinke die Impfstoff-Nachfrage, der Markt normalisiere sich.Zudem sehe sich die Branche wegen der Regulierung unter Druck. Gesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) habe die Herstellerrabatte, die Arzneihersteller den gesetzlichen Krankenkassen gewähren müssten, für dieses Jahr erhöht. Das solle die Ausgaben im Gesundheitssystem begrenzen. Die verschärften Rabatte allein würden die Branche laut VFA 1,5 Milliarden Euro kosten, dazu kämen weitere Milliardenkosten etwa im Zuge von verlängerten Preismoratorien für Arzneien.BioNTech verfüge über eine breite Pipeline über Corona hinaus. Die Milliardengewinne durch den Corona-Impfstoff würden den Mainzern eine komfortable Liquiditätssituation verschaffen.DER AKTIONÄR bleibt langfristig optimistisch gestimmt, allerdings drängt sich aufgrund des schwer angeschlagenen Chartbilds derzeit kein Einstieg auf, so Timo Nützel. (Analyse vom 27.04.2023)(Mit Material von dpa-AFX)