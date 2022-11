Die Autorin hält unmittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: BioNTech.



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - BioNTech-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von BioNTech SE (ISIN: US09075V1026, WKN: A2PSR2, Ticker-Symbol: 22UA, NASDAQ-Symbol: BNTX) unter die Lupe.Die Aktie von BioNTech präsentiere sich im Vorfeld der Veröffentlichung der Quartalszahlen am Montag enorm stark. Noch am Donnerstag habe das Papier zunächst ebenfalls unter dem Ausblick des US-Konkurrenten Moderna gelitten. Bis zum Handelsende habe BioNTech aber sämtliche Verluste wieder aufholen und sogar deutlich im Plus schließen können.Am heutigen Freitag gehe es auf der Handelsplattform Tradegate erneut weiter nach oben. Das Papier von BioNTech gewinne gut vier Prozent auf 154,05 Euro. Am kommenden Montag werde BioNTech seine Zahlen zum dritten Quartal präsentieren. BioNTech werde am 7. November um 14.00 Uhr MEZ eine Telefonkonferenz samt Webcast mit Investment-Analysten anbieten, um die Quartalsergebnisse sowie ein Unternehmensupdate für das dritte Quartal 2022 zu präsentieren.Gute Nachrichten habe es zuletzt von der weiteren Pipeline gegeben. Pfizer und BioNTech hätten am Donnerstag bekannt gegeben, dass sie eine Phase-1-Studie zur Untersuchung eines kombinierten mRNA-Impfstoffkandidaten gegen Influenza und Covid-19 begonnen hätten. Dieser Ansatz ziele darauf ab, zwei schwere Atemwegserkrankungen mit nur einem Impfstoff zu adressieren. Im Rahmen der Phase-1-Studie zur Untersuchung der Sicherheit, Verträglichkeit und Immunogenität des Kombinationsimpfstoffansatzes auf Basis von nukleosid-modifizierter RNA (modRNA) sei der erste Teilnehmer bereits behandelt worden."Durch die Kombination beider Indikationen in einem Impfstoffansatz wollen wir den Menschen eine effiziente Möglichkeit bieten, sich gegen zwei schwere Atemwegserkrankungen zu immunisieren, die durch sich ständig weiterentwickelnden Viren ausgelöst werden und für die fortlaufend angepasste Impfstoffe benötigt werden", so Prof. Dr. Ugur Sahin, CEO und Mitgründer von BioNTech. "Die erhobenen Daten werden uns weitere Einblicke in das Potenzial von mRNA-Impfstoffen ermöglichen, mehr als einen Erreger zu adressieren. Dies wird uns dabei helfen, unsere Pipeline für Infektionskrankheiten weiterzuentwickeln, um Ansätze für Impfstoffe zu entwickeln, die an den Bedürfnissen von Patientinnen und Patienten ausgerichtet sind."Mit Material von dpa-AFXBitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Hinweis auf Interessenkonflikte:Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: BioNTech.