Kurzprofil BioNTech SE:



Biopharmaceutical New Technologies (BioNTech) (ISIN: US09075V1026, WKN: A2PSR2, Ticker-Symbol: 22UA, NASDAQ-Symbol: BNTX) ist ein Immuntherapie-Unternehmen der nächsten Generation, das bei der Entwicklung von Therapien für Krebs und andere schwere Erkrankungen Pionierarbeit leistet. Das Unternehmen kombiniert eine Vielzahl an modernen therapeutischen Plattformen und Bioinformatik-Tools, um die Entwicklung neuartiger Biopharmazeutika rasch voranzutreiben.



Das diversifizierte Portfolio an onkologischen Produktkandidaten umfasst individualisierte Therapien sowie off-the-shelf-Medikamente auf mRNA-Basis, innovative chimäre Antigenrezeptor (CAR)-T-Zellen, verschiedene proteinbasierte Therapeutika, darunter bispezifische Immuncheckpoint-Modulatoren, zielgerichtete Krebsantikörper und Antikörper-Wirkstoff-Konjugate sowie niedermolekulare Wirkstoffe. Auf Basis seiner umfassenden Expertise bei der Entwicklung von mRNA-Impfstoffen und unternehmenseigener Herstellungskapazitäten entwickelt BioNTech neben seiner vielfältigen Onkologie-Pipeline gemeinsam mit Kollaborationspartnern verschiedene mRNA-Impfstoffkandidaten für eine Reihe von Infektionskrankheiten. (27.10.2023/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - BioNTech-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie von BioNTech SE (ISIN: US09075V1026, WKN: A2PSR2, Ticker-Symbol: 22UA, NASDAQ-Symbol: BNTX) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Nach der deutlichen Korrektur im Zuge des schwachen Ausblicks des US-Partners Pfizer habe sich die Aktie von BioNTech zuletzt stabilisieren können. Gleich zwei positive News von der Pipelineseite hätten das Papier unterstützen können. In gut einer Woche stehe zudem ein weiterer wichtiger Termin an: Die Veröffentlichung der Zahlen zum dritten Quartal.Einem positiven Daten-Update aus der Phase-1/2-Studie mit dem CAR-T-Zelltherapiekandidat BNT211 auf dem ESMO-Kongress sei am Donnerstag gute Daten zum Kombi-Impstoff-Kandidaten gegen Influenza und Covid-19 gefolgt. Es handele sich dabei um ein mRNA-basiertes Kombinationsimpfstoffprogramm."Studien über nachgewiesene Virusinfektionen deuten darauf hin, dass Covid-19 ähnlich wie andere Atemwegserkrankungen ein saisonales Muster mit Erkrankungsspitzen im Herbst und Winter aufweist. Co-Infektionen und aufeinanderfolgende Atemwegserkrankungen können das Risiko eines schweren Verlaufs zusätzlich erhöhen", habe Prof. Dr. Ugur Sahin, CEO und Mitbegründer von BioNTech, gesagt. "Kombinationsimpfstoffe haben das Potenzial, zu einer tragenden Säule der Routineimpfungen gegen Atemwegserkrankungen zu werden, insbesondere für die Impfung von Bevölkerungsgruppen, die ein höheres Risiko für schwere Erkrankungen haben."Der Kombinationsimpfstoffkandidat gegen Influenza und Covid-19 von BioNTech und Pfizer habe von der amerikanischen Zulassungsbehörde FDA den Fast-Track-Status verliehen bekommen. Die FDA vergebe Status, um die Entwicklung und Prüfung von Wirkstoffen, die zur möglichen Behandlung schwerwiegender Erkrankungen oder Deckung eines ungedeckten medizinischen Bedarfs eingesetzt werden könnten, zu erleichtern und zu beschleunigen.Mit der jüngsten Kurserholung nehme die Aktie von BioNTech wieder Kurs auf die 100-Dollar-Marke. Diese Rückeroberung dieser psychologisch bedeutenden Marke wäre ein wichtiges Signal. Insgesamt müssten Anleger bei BioNTech aber weiterhin Geduld mitbringen. Kann BioNTech hier mit weiteren überzeugenden News - insbesondere aus der Onkologie-Pipeline - punkten, dürfte die Aktie wieder Fahrt aufnehmen können, so Marion Schlegel von "Der Aktionär" zu BioNTech SE. (Analyse vom 27.10.2023)Hinweis auf Interessenkonflikte:Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: BioNTech und Pfizer.Die Autorin hält unmittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: BioNTech.