Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



Börsenplätze BioNTech ADR-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs BioNTech ADR-Aktie:

106,35 EUR -0,79% (14.06.2023, 15:49)



NASDAQ-Aktienkurs BioNTech ADR-Aktie:

114,88 USD -0,62% (14.06.2023, 15:36)



ISIN BioNTech ADR-Aktie:

US09075V1026



WKN BioNTech ADR-Aktie:

A2PSR2



Ticker-Symbol BioNTech ADR-Aktie:

22UA



NASDAQ-Symbol BioNTech ADR-Aktie:

BNTX



Kurzprofil BioNTech SE:



BioNTech (ISIN: US09075V1026, WKN: A2PSR2, Ticker-Symbol: 22UA, NASDAQ-Symbol: BNTX) wurde 2008 gegründet. Der Schwerpunkt des Unternehmens liegt auf der Entwicklung und Herstellung wegweisender Technologien und Medikamente für individualisierte Krebsimmuntherapien. (14.06.2023/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - BioNTech-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von BioNTech SE (ISIN: US09075V1026, WKN: A2PSR2, Ticker-Symbol: 22UA, NASDAQ-Symbol: BNTX) unter die Lupe.Die BioNTech-Aktie habe am Dienstag nach länger Durstrecke mit einem Kurssprung auf sich aufmerksam machen können. Im US-Handel sei es gut fünf Prozent nach oben auf 115,60 Dollar gegangen. Damit nehme der Titel Kurs auf das Maihoch bei 119,00 Dollar. Nachrichten, die für den Anstieg verantwortlich zeichnen würden, gebe es allerdings keine.Anfang dieser Woche sollte der Verhandlungsauftakt wegen eines mutmaßlichen Impfschadens sein. Verhandelt werden sollte die Schadensersatzklage gegen den Impfstoffhersteller am Landgericht Hamburg.Nun sei dieser aber, wie die Nachrichtenagentur Reuters berichte, verschoben worden. Grund dafür sei ein Befangenheitsantrag der Klägerseite gegen den Vorsitzenden Richter, der am Freitagnachmittag eingereicht worden sei, habe ein Sprecher des Landgerichts gesagt. Die Klägerseite strebe nach eigenen Angaben und laut Gericht eine Verhandlung vor der Kammer mit voller Besetzung an statt wie zunächst vorgesehen vor einem Einzelrichter. Die Entscheidung über den Befangenheitsantrag werde in den nächsten Tagen fallen, habe der Sprecher des Landgerichts gesagt. Danach könne die Frage der Zuständigkeit von neuem geprüft werden.Die Klägerin sage, sie leide seit und infolge der Impfung an Beschwerden wie Schmerzen im Oberkörper, Schwellungen der Extremitäten sowie Erschöpfung, Müdigkeit und Schlafstörungen.Für die langfristige Entwicklung der Aktie dürfte allerdings die Entwicklung der weiteren Pipeline deutlich wichtiger sein. Könne BioNTech hier überzeugen, dürfte die Aktie mittelfristig deutlich höher notieren. Im laufenden Jahr seien noch einige spannende News zur Pipeline zu erwarten. Ein Sprung über das Maihoch wäre ein wichtiges charttechnisches Signal für die Aktie, so Marion Schlegel von "Der Aktionär". (Analyse vom 14.06.2023)(Mit Material von dpa-AFX)