Hinweis auf Interessenkonflikte:



Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: BioNTech.



Aktien von BioNTech befinden sich im AKTIONÄR-Depot.



Börsenplätze BioNTech ADR-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs BioNTech ADR-Aktie:

98,76 EUR -0,04% (30.05.2023, 11:10)



NASDAQ-Aktienkurs BioNTech ADR-Aktie:

105,27 USD -3,18% (26.05.2023)



ISIN BioNTech ADR-Aktie:

US09075V1026



WKN BioNTech ADR-Aktie:

A2PSR2



Ticker-Symbol BioNTech ADR-Aktie:

22UA



NASDAQ-Symbol BioNTech ADR-Aktie:

BNTX



Kurzprofil BioNTech SE:



BioNTech (ISIN: US09075V1026, WKN: A2PSR2, Ticker-Symbol: 22UA, NASDAQ-Symbol: BNTX) wurde 2008 gegründet. Der Schwerpunkt des Unternehmens liegt auf der Entwicklung und Herstellung wegweisender Technologien und Medikamente für individualisierte Krebsimmuntherapien. (30.05.2023/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - BioNTech-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Andreas Deutsch vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie von BioNTech SE (ISIN: US09075V1026, WKN: A2PSR2, Ticker-Symbol: 22UA, NASDAQ-Symbol: BNTX) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Die jüngste Kursfantasie bei BioNTech wegen einer neuen Coronawelle in China habe sich als nicht nachhaltig erwiesen. Die Aktie des Impfstoffherstellers sei an der 50-Tage-Linie abgeprallt und nehme nun Kurs auf die 100-Dollar-Marke. Würden die Bären am Drücker bleiben, drohe schon bald ein neues 12-Monats-Tief.Es bleibe dabei: An der 50-Tage-Linie beiße sich BioNTech die Zähne aus. Die Aktie habe in zweieinhalb Monaten drei Anläufe unternommen, den bedeutenden Widerstand zu knacken - dreimal sei es danebengegangen.Nun müsse die 100-Dollar-Marke als Unterstützung halten, sonst drohe ein Abverkauf bis in den Bereich 85 Dollar.Zuletzt habe die Nachricht aus China die BioNTech-Aktie befeuert, dass eine neue Coronawelle über das Land rolle. Der führende chinesische Epidemiologe Zhong Nanshan erwarte für Ende Juni mit rund 65 Millionen Neuinfektionen pro Woche den Höhepunkt der Welle.Kritiker hätten darauf hingewiesen, dass die Impfkampagne seit dem Winter nicht mehr intensiv vorangetrieben worden sei. Die Behörden berichteten, zwei Impfstoffe seien jetzt zugelassen worden, um speziell gegen die XXB-Variante vorzugehen. Wann sie auf den Markt kämen, sei aber unklar gewesen.Corona sorge offensichtlich nicht mehr für nachhaltige Kursfantasie bei BioNTech. Bis zur nächsten vielversprechenden Zulassung - aktuell seien zehn Projekte in Phase 2 und eines in Phase 3 (gegen Grippe) - dürfte es allerdings noch eine Weile dauern.Anleger bleiben an der Seitenlinie, so Andreas Deutsch von "Der Aktionär". (Analyse vom 30.05.2023)Mit Material von dpa-AFXBitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link