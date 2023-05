- BioNTech wolle sich nun in erster Linie auf die Behandlung von Krebs und Infektionskrankheiten konzentrieren, aber der CEO des Unternehmens, Ugur Sahin, habe signalisiert, dass BioNTech bereit sei, weiterhin Impfstoffe gegen Covid zu entwickeln.



- Sowohl BioNTech als auch Moderna hätten eine geringe Verschuldung, die das Geschäft "antreibe", und die enormen Barmittel, die während des Impfstoffbooms angesammelt worden seien, könnten höhere Ausgaben für Forschung und Entwicklung (technologische und möglicherweise qualitative Fortschritte) begünstigen und den Vorsprung gegenüber kleineren Wettbewerbern vergrößern.



BioNTech (BNTX.US) im D1-Chart: Die Aktien seien von ihrem Höchststand bei 500 Dollar im Jahr 2021 um fast 80% gefallen. Das Unternehmen werde jetzt etwa 200% über seinem Kurs vom März 2020 gehandelt. (Quelle: xStation5 von XTB)



Börsenplätze BioNTech ADR-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs BioNTech ADR-Aktie:

102,75 EUR +4,51% (08.05.2023, 13:27)



NASDAQ-Aktienkurs BioNTech ADR-Aktie:

108,43 USD +0,73% (05.05.2023)



ISIN BioNTech ADR-Aktie:

US09075V1026



WKN BioNTech ADR-Aktie:

A2PSR2



Ticker-Symbol BioNTech ADR-Aktie:

22UA



NASDAQ-Symbol BioNTech ADR-Aktie:

BNTX



Kurzprofil BioNTech SE:



BioNTech (ISIN: US09075V1026, WKN: A2PSR2, Ticker-Symbol: 22UA, NASDAQ-Symbol: BNTX) wurde 2008 gegründet. Der Schwerpunkt des Unternehmens liegt auf der Entwicklung und Herstellung wegweisender Technologien und Medikamente für individualisierte Krebsimmuntherapien. (08.05.2023/ac/a/n)







Frankfurt (www.aktiencheck.de) - BioNTech-Aktie legt nach besseren Quartalszahlen vorbörslich zu - AktiennewsDie Aktien von BioNTech (ISIN: US09075V1026, WKN: A2PSR2, Ticker-Symbol: 22UA, NASDAQ-Symbol: BNTX), das zusammen mit Pfizer (ISIN: US7170811035, WKN: 852009) revolutionäre mRNA-Impfstoffe für die Pandemie entwickelt hat, steigen um 5%, nachdem der Bericht für das erste Quartal die Schätzungen der Wall Street-Analysten übertroffen hat, so die Experten von XTB.Das Unternehmen habe sowohl beim Umsatz als auch beim Gewinn die Erwartungen übertroffen. Natürlich hätten sich die Ergebnisse im Jahresvergleich deutlich verschlechtert, aber nicht in dem Ausmaß und Tempo, wie von der Wall Street erwarte. Kürzlich seien die Analysten auch von den Berichten von Moderna positiv überrascht gewesen. Seien die Anleger zu "brutal" für den Impfstoffhersteller gewesen?Umsatz: 1,28 Mrd. Euro gegenüber 1,12 Mrd. Euro erwartetGewinn pro Aktie (EPS): 2,05 Euro vs. 0,69 Euro erwartetOperativer Gewinn: 654 Millionen Euro gegenüber 231,8 Millionen Euro erwartet- BioNTech wolle sein Angebot an Impfstoffen gegen Infektionskrankheiten erweitern, indem es die klinische Phase für den ersten mRNA-basierten Impfstoff gegen Tuberkulose einleite.- BioNTech konzentriere sich außerdem auf die Entwicklung weiterer Produkte der nächsten Generation im Vorfeld der Herbst- und Wintersaison. Gemeinsam mit OncoC4 plane BioNTech den Beginn einer klinischen Phase-3-Studie zur Untersuchung des Anti-CTLA-4-Antikörpers BNT316 (ONC-392) bei Patienten mit nicht-kleinzelligem Lungenkrebs.- Das Unternehmen plane, eine neue Klasse von Präzisionstherapien in sein Onkologie-Portfolio aufzunehmen. BioNTech werde außerdem klinische Daten zu BNT316 (ONC-392), dem ADC-Kandidaten BNT323 (DB-1303) und dem CAR-T-Kandidaten BNT211 auf der Konferenz der American Society of Clinical Oncology im Jahr 2023 vorstellen.