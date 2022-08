Die Autorin hält unmittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: BioNTech.



BioNTech (ISIN: US09075V1026, WKN: A2PSR2, Ticker-Symbol: 22UA, NASDAQ-Symbol: BNTX) wurde 2008 gegründet. Der Schwerpunkt des Unternehmens liegt auf der Entwicklung und Herstellung wegweisender Technologien und Medikamente für individualisierte Krebsimmuntherapien.



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - BioNTech-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie von BioNTech SE (ISIN: US09075V1026, WKN: A2PSR2, Ticker-Symbol: 22UA, NASDAQ-Symbol: BNTX) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.BioNTech wolle seinen an die Omikron-Variante angepassten Corona-Impfstoff innerhalb weniger Tage nach der in Kürze erwarteten Zulassung durch die europäische Arzneimittelbehörde EMA ausliefern. "Wir können sehr zeitnah ausliefern, hoffentlich ab Anfang September", habe Unternehmenschef Ugur Sahin dem "Spiegel" gesagt.Die EMA habe kürzlich mitgeteilt, dass der zuständige Ausschuss am 1. September über die Anträge von BioNTech/Pfizer und des US-Unternehmens Moderna auf Zulassung ihrer auf den Subtyp BA.1 angepassten Impfstoff entscheiden wolle. In Deutschland spiele diese Variante mittlerweile keine Rolle mehr. Die Hoffnung sei, dass dieser Impfstoff auch gegen die aktuell kursierenden Varianten besser wirke.Die EMA prüfe derzeit zudem einen auf die aktuellen Omikron-Varianten BA.4 und BA.5 angepassten Corona-Impfstoff des Mainzer Unternehmens und seines US-Partners Pfizer. BioNTech reiche gerade bei der EMA die letzten Dokumente ein, habe Sahin dem "Spiegel" gesagt: "Dann kann es auch hier schnell gehen." Derzeit prüfe die EMA einen auf die aktuellen Omikron-Varianten BA.4 und BA.5 angepassten Corona-Impfstoff von BioNTech und Pfizer. Dies erfolge im Rahmen eines sogenannten Rolling-Review-Verfahrens, habe ein Sprecher der Behörde am Mittwoch auf Anfrage mitgeteilt.Dabei würden Ergebnisse bereits bewertet, wenn noch keine vollständigen Studiendaten vorlägen und noch keine Zulassung des Vakzins beantragt worden sei. Mit einem Zulassungsantrag von BioNTech/Pfizer für den angepassten Impfstoff werde in Kürze gerechnet, habe der Sprecher weiter mitgeteilt.Die Aktie von BioNTech komme derzeit allerdings nicht von der Stelle. Sollte es hier allerdings positive News geben, könnte dies neue Unterstützung für die Aktie bedeuten. "Der Aktionär" bleibe langfristig zuversichtlich. Die Pipeline sei vor allem auch über Corona-Impfstoffe hinaus prall gefüllt.(Mit Material von dpa-AFX)Hinweis auf Interessenkonflikte:Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: BioNTech und Pfizer.