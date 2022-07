Die Autorin hält unmittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: BioNTech.



Börsenplätze BioNTech ADR-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs BioNTech ADR-Aktie:

167,75 EUR +0,27% (11.07.2022, 14:07)



NASDAQ-Aktienkurs BioNTech ADR-Aktie:

170,13 USD +1,29% (08.07.2022, 22:00)



ISIN BioNTech ADR-Aktie:

US09075V1026



WKN BioNTech ADR-Aktie:

A2PSR2



Ticker-Symbol BioNTech ADR-Aktie:

22UA



NASDAQ-Symbol BioNTech ADR-Aktie:

BNTX



Kurzprofil BioNTech SE:



BioNTech (ISIN: US09075V1026, WKN: A2PSR2, Ticker-Symbol: 22UA, NASDAQ-Symbol: BNTX) wurde 2008 gegründet. Der Schwerpunkt des Unternehmens liegt auf der Entwicklung und Herstellung wegweisender Technologien und Medikamente für individualisierte Krebsimmuntherapien. (11.07.2022/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - BioNTech-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie von BioNTech SE (ISIN: US09075V1026, WKN: A2PSR2, Ticker-Symbol: 22UA, NASDAQ-Symbol: BNTX) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Führende EU-Behörden würden es angesichts einer neuen Corona-Welle in Europa für sinnvoll halten, allen Menschen im Alter ab 60 Jahren eine weitere Auffrischimpfung gegen Covid-19 zu geben. Die EU-Gesundheitsbehörde ECDC und die EU-Arzneimittelbehörde EMA hätten am Montag empfohlen, eine zweite Booster-Impfung für Personen ab 60 sowie für Vorerkrankte in Betracht zu ziehen.Bereits im April hätten die in Stockholm und Amsterdam ansässigen Behörden solche Auffrischdosen für alle ab 80 empfohlen. Es gebe keine Zeit zu verlieren, habe EU-Gesundheitskommissarin Stella Kyriakides erklärt. "Ich rufe die Mitgliedstaaten auf, sofort zweite Auffrischungsimpfungen für alle über 60 sowie alle gefährdeten Personen einzuführen, und fordere alle auf, die infrage kommen, sich impfen zu lassen."Für Deutschland empfehle die Ständige Impfkommission (STIKO) einen zweiten Booster bislang nur Menschen ab 70 Jahren sowie einigen anderen Gruppen, darunter Menschen mit unterdrücktem Immunsystem, Pflegeheimbewohnern und Personal medizinischer Einrichtungen. Nach aktuellen Angaben hätten bislang 7,3 Prozent der Bevölkerung in Deutschland eine zweite Auffrischimpfung bekommen.Das Robert Koch-Institut (RKI) habe die bundesweite Sieben-Tage-Inzidenz am Samstagmorgen mit 700,3 angegeben. Allerdings liefere die Inzidenz kein vollständiges Bild der Infektionslage. Experten würden seit einiger Zeit von einer hohen Zahl nicht vom RKI erfasster Fälle ausgehen - vor allem, weil bei weitem nicht alle Infizierte einen PCR-Test machen lassen würden. Nur positive PCR-Tests würden in der Statistik zählen. Zudem könnten Nachmeldungen oder Übermittlungsprobleme zu einer Verzerrung einzelner Tageswerte führen.Wichtigster Impfstoff in Europa sei weiterhin der aus dem Hause BioNTech/ Pfizer . Die Aktie von BioNTech habe sich zuletzt nach mehreren positiven News von ihren jüngsten Tiefs lösen können und stehe nun knapp vor einem positiven Signal: Dem Sprung über das Aprilhoch bei 170,00 Euro.(Mit Material von dpa-AFX)Hinweis auf Interessenkonflikte:Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: BioNTech und Pfizer.