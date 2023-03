Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: BioNTech.



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - BioNTech-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michel Doepke vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie von BioNTech SE (ISIN: US09075V1026, WKN: A2PSR2, Ticker-Symbol: 22UA, NASDAQ-Symbol: BNTX) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Die Aktie der Mainzer Biotech-Schmiede wolle derzeit einfach nicht in Schwung kommen. Inzwischen nähere sich der Titel sogar einer wichtigen Unterstützungszone. Auch zur Wochenmitte könne das Papier von BioNTech trotz zwei vielversprechender Meldungen keinen Boden gutmachen.Der Corona-Impfstoffentwickler wolle ein interdisziplinäres mRNA-Exzellenzzentrum für die gemeinsame Forschung mit dem Weizmann Institute of Science in Israel ins Leben rufen. Eine entsprechende Unterzeichnung einer Absichtserklärung habe BioNTech am Mittwoch bekannt gegeben.Ziel dieser Zusammenarbeit sei es, verschiedene Krankheiten wie Krebs, Infektionskrankheiten und neurodegenerative Erkrankungen besser zu verstehen, so der mRNA-Spezialist. "Auf diese Weise möchten wir einen Beitrag leisten, um einige der dringendsten gesundheitlichen Herausforderungen der Welt anzugehen", sei BioNTech-CEO und -Gründer Ugur Sahin überzeugt.Darüber hinaus habe BioNTech und sein Partner Pfizer die Einreichung eines Antrags auf Notfallzulassung bei der US-Gesundheitsbehörde FDA für eine Auffrischungsimpfung mit einem an Omikron BA.4/BA.5 angepassten bivalenten Covid-19-Impfstoff für Kinder unter fünf Jahren bekannt gegeben. Der Antrag basiere auf Daten aus Teilstudien der Phase 1/2/3-Studie (NCT05543616) der Unternehmen, in der die Sicherheit, Verträglichkeit und Immunogenität einer vierten Dosis des bivalenten Impfstoffs bei Kindern im Alter von sechs Monaten bis vier Jahren untersucht wurde, heiße es in einer Pressemitteilung."Der Aktionär" bleibt langfristig optimistisch gestimmt, so Michel Doepke. (Analyse vom 01.03.2023)Mit Material von dpa-AFXBitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Hinweis auf Interessenkonflikte: