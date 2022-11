Die Autorin hält unmittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: BioNTech.



Kurzprofil BioNTech SE:



BioNTech (ISIN: US09075V1026, WKN: A2PSR2, Ticker-Symbol: 22UA, NASDAQ-Symbol: BNTX) wurde 2008 gegründet. Der Schwerpunkt des Unternehmens liegt auf der Entwicklung und Herstellung wegweisender Technologien und Medikamente für individualisierte Krebsimmuntherapien.



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - BioNTech-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie von BioNTech SE (ISIN: US09075V1026, WKN: A2PSR2, Ticker-Symbol: 22UA, NASDAQ-Symbol: BNTX) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Das Mainzer Biotech-Unternehmen BioNTech lege am heutigen Montag seine Bilanz für das dritte Quartal vor. Außerdem wolle das Unternehmen in einer Telefonkonferenz (14:00 Uhr) einen Überblick über neue Entwicklungen geben. Im ersten Halbjahr habe das Mainzer Unternehmen seinen Umsatz im Vergleich zur ersten Hälfte 2021 um 30,1 Prozent auf 9,57 Milliarden Euro gesteigert. Der Nettogewinn habe um 37,2 Prozent auf 5,37 Milliarden Euro zugelegt.Der US-Partner von BioNTech, Pfizer , habe vor wenigen Tagen auch dank guter Geschäfte mit Corona-Boostern seine Erlösziele angehoben. Die EU-Kommission habe Mitte September einen an die aktuell vorherrschende Omikron-Untervariante BA.4/BA.5 angepassten Corona-Impfstoff von BioNTech/Pfizer zugelassen.Der US-Pharmakonzern Pfizer werde auch dank guter Geschäfte mit Corona-Mitteln zuversichtlicher für das laufende Jahr. Der Konzern habe das untere Ende der Wachstumsprognose angehoben und zudem die Erwartungen für das bereinigte Ergebnis je Aktie erhöht, wie er in der vergangenen Woche bei der Vorlage der Zahlen zum dritten Quartal in New York mitgeteilt habe. Insgesamt habe Pfizer besser abgeschnitten als von Analysten erwartet.Beim Umsatz erwarte Pfizer 2022 nun mindestens 99,5 Milliarden Dollar, statt zuvor 98 Milliarden Dollar. Das obere Ende der Spanne sei mit 102 Milliarden Dollar unverändert geblieben. Einer der Wachstumstreiber sei dabei erneut Comirnaty, der gemeinsam mit BioNTech entwickelte Impfstoff gegen Covid-19. Die Umsatzprognose für das Vakzin sei um zwei Milliarden Dollar auf rund 34 Milliarden Dollar erhöht worden.In der vergangenen Woche habe auch der US-Konkurrent Moderna seine Zahlen für das vergangenen Quartal sowie einen Ausblick veröffentlicht. Der US-Impfstoffhersteller habe allerdings nach einem unerwartet schwachen dritten Quartal seine Verkaufsziele für das Covid-Vakzin gedämpft. Wegen Engpässen würden bestimmte Lieferungen in das Jahr 2023 verschoben, habe Moderna mitgeteilt.(Mit Material von dpa-AFX)Hinweis auf Interessenkonflikte:Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: BioNTech.