Kurzprofil BioNTech SE:



Biopharmaceutical New Technologies (BioNTech) (ISIN: US09075V1026, WKN: A2PSR2, Ticker-Symbol: 22UA, NASDAQ-Symbol: BNTX) ist ein Immuntherapie-Unternehmen der nächsten Generation, das bei der Entwicklung von Therapien für Krebs und andere schwere Erkrankungen Pionierarbeit leistet. Das Unternehmen kombiniert eine Vielzahl an modernen therapeutischen Plattformen und Bioinformatik-Tools, um die Entwicklung neuartiger Biopharmazeutika rasch voranzutreiben.



Das diversifizierte Portfolio an onkologischen Produktkandidaten umfasst individualisierte Therapien sowie off-the-shelf-Medikamente auf mRNA-Basis, innovative chimäre Antigenrezeptor (CAR)-T-Zellen, verschiedene proteinbasierte Therapeutika, darunter bispezifische Immuncheckpoint-Modulatoren, zielgerichtete Krebsantikörper und Antikörper-Wirkstoff-Konjugate sowie niedermolekulare Wirkstoffe. Auf Basis seiner umfassenden Expertise bei der Entwicklung von mRNA-Impfstoffen und unternehmenseigener Herstellungskapazitäten entwickelt BioNTech neben seiner vielfältigen Onkologie-Pipeline gemeinsam mit Kollaborationspartnern verschiedene mRNA-Impfstoffkandidaten für eine Reihe von Infektionskrankheiten. (14.12.2023/ac/a/n)



Schwarzach am Main (www.aktiencheck.de) - BioNTech-Aktie kämpft mit dem Fall auf ein neues Mehrjahrestief - AktienanalyseNicht ganz überraschend musste BioNTech (ISIN: US09075V1026, WKN: A2PSR2, Ticker-Symbol: 22UA, NASDAQ-Symbol: BNTX) wegen der schleppenden Nachfrage nach Covid-Impfstoffen die 2023er-Umsatzprognose von 5,0 Mrd. auf 4,0 Mrd. Euro senken, so die Experten vom "ZertifikateJournal" in einer aktuellen Veröffentlichung.Immerhin: Im dritten Quartal habe unter dem Strich ein Gewinn von 160,6 Mio. Euro und damit wieder ein Plus nach einem Verlust von 190,4 Mio. Euro im Vorquartal gestanden. Der Umsatz habe sich auf 895,3 Mio. Euro belaufen. Dennoch würden Gewinne und Erlöse deutlich unter den Vorjahreswerten liegen: Im dritten Quartal 2022 habe BioNTech noch einen Gewinn von 1,78 Mrd. Euro eingefahren sowie Umsätze von 3,46 Mrd. Euro. BioNTech selbst habe von einem positiven Ergebnis gesprochen.Es sei gelungen, dem branchenweiten Trend im Covid-19-Arzneimittelmarkt zu trotzen. Der BioNTech-Partner Pfizer etwa sei wegen der weggebrochenen Nachfrage nach Covid-Medikamenten im vergangenen Quartal in die roten Zahlen gerutscht und habe einen Milliardenbetrag auf seine Lagerbestände abschreiben müssen. Daher sei auch bei BioNTech Schlimmeres befürchtet worden. Da das deutsche Biotechunternehmen zudem an der Kostenschraube drehe und sich die Medikamentenpipeline gut entwickle, habe die Aktie im Anschluss an die Zahlenbekanntgabe sogar zulegen können.Lange habe die Freude für die Kursgewinne aber nicht angehalten. Im Gegenteil: Die Aktie kämpfe weiterhin mit dem Fall auf ein neues Mehrjahrestief. Frische Impulse dürften auf sich warten lassen. Denn bis zu einem potenziellen Durchbruch in der Krebsimpfung würden trotz prall gefüllter Pipeline wohl noch viele Jahre vergehen: "Wir erwarten, dass unsere ersten mRNA-basierten Krebsimpfstoffe noch vor 2030 zugelassen werden können", habe CEO Ugur Sahin gegenüber der Bild am Sonntag gesagt. Außerdem plane man, "in den Jahren 2025 bis 2029 Studiendaten für verschiedene andere Therapieansätze vorliegen zu haben". Seien die positiv, sei eine Zulassung nach Einschätzung des BioNTech-Chefs möglich. Dabei sollten Anleger auch Rückschläge einkalkulieren.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze BioNTech ADR-Aktie: