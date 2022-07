Börsenplätze BioNTech ADR-Aktie:



158,70 USD +0,76% (05.07.2022, 15:56)



ISIN BioNTech ADR-Aktie:

US09075V1026



WKN BioNTech ADR-Aktie:

A2PSR2



Ticker-Symbol BioNTech ADR-Aktie:

22UA



NASDAQ-Symbol BioNTech ADR-Aktie:

BNTX



Kurzprofil BioNTech SE:



BioNTech (ISIN: US09075V1026, WKN: A2PSR2, Ticker-Symbol: 22UA, NASDAQ-Symbol: BNTX) wurde 2008 gegründet. Der Schwerpunkt des Unternehmens liegt auf der Entwicklung und Herstellung wegweisender Technologien und Medikamente für individualisierte Krebsimmuntherapien. (05.07.2022/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - BioNTech-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von BioNTech SE (ISIN: US09075V1026, WKN: A2PSR2, Ticker-Symbol: 22UA, NASDAQ-Symbol: BNTX) unter die Lupe.Die BioNTech-Aktie sei am heutigen Dienstag kräftig unter Druck geraten. Nachdem der Titel zuletzt deutlich habe zulegen können, verliere er bis zum frühen Nachmittag auf der Handelsplattform Tradegate mehr als vier Prozent. Der Grund: CureVac (ISIN: NL0015436031, WKN: A2P71U) habe in Deutschland eine Klage gegen BioNTech und zwei Tochterunternehmen eingereicht.Das Tübinger Biotech-Unternehmen spreche von Patentrechtsverletzung. Wie CureVac am Dienstag weiter mitgeteilt habe, fordere es eine "faire" Entschädigung für die Verletzung einer Reihe der geistigen Eigentumsrechte aus mehr als zwei Jahrzehnten Pionierarbeit in der mRNA-Technologie, die bei der Herstellung und dem Verkauf des Impfstoffs Comirnaty von BioNTech/Pfizer (Deutschland/USA) verwendet worden seien. Die Klage sei vor dem Landgericht Düsseldorf erhoben worden.In den letzten 22 Jahren habe CureVac patentierte Grundlagentechnologie im Zusammenhang mit der mRNA-Konzeption sowie mit der Verabreichung und der Herstellung der mRNA entwickelt, die maßgeblich zu der Entwicklung sicherer und wirksamer Covid-19-Impfstoffe beigetragen habe. CureVac betrachte die rasante Entwicklung dieser Impfstoffe als eine enorme Leistung, die einen außer­ordentlich wichtigen Einfluss auf die globale öffentliche Gesundheit gehabt habe, heiße es in einer Mitteilung von CureVac.Die Nachricht habe die BioNTech-Aktie unter Druck gesetzt. Hier sollte man abwarten, wie sich BioNTech nun dazu äußere. Dem Erfolg wird dies aber keinen Abbruch tun, Anleger bleiben investiert, so Marion Schlegel von "Der Aktionär". Die CureVac-Aktie könne dagegen leicht zulegen. Für einen Befreiungsschlag reiche dies aber nicht. Hierzu müssten von der Produktpipeline klar positive News kommen. (Analyse vom 05.07.2022)(Mit Material von dpa-AFX)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link