Kurzprofil BioNTech SE:



BioNTech (ISIN: US09075V1026, WKN: A2PSR2, Ticker-Symbol: 22UA, NASDAQ-Symbol: BNTX) wurde 2008 gegründet. Der Schwerpunkt des Unternehmens liegt auf der Entwicklung und Herstellung wegweisender Technologien und Medikamente für individualisierte Krebsimmuntherapien. (16.10.2023/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - BioNTech-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie von BioNTech SE (ISIN: US09075V1026, WKN: A2PSR2, Ticker-Symbol: 22UA, NASDAQ-Symbol: BNTX) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Die weggebrochene Nachfrage nach Covid-Medikamenten bremse das Geschäft das US-Pharma-Konzerns Pfizer deutlich. Der Branchenriese habe am Freitag die Prognose für den Umsatz im laufenden Jahr auf 58 bis 61 Milliarden Dollar gekappt. Zuvor seien Erlöse von 67 bis 70 Milliarden Dollar erwartet worden. Die Aktie von Pfizer sei daraufhin deutlich eingebrochen. Auch die Aktie des deutschen Impfstoff-Partners BioNTech sei unter Druck geraten.Für den um Sondereffekte bereinigten Gewinn je Aktie peile das Unternehmen nun 1,45 bis 1,65 Dollar an, anstatt der zuvor anvisierten 3,25 bis 3,45 Dollar.Pfizer habe auch eine Abschreibung von 5,5 Milliarden Dollar auf Lagerbestände im Zusammenhang mit der niedriger als erwartet ausfallenden Nachfrage verbucht. Allein für das Covid-Medikament Paxlovid habe der Konzern die Umsatzerwartung um sieben Milliarden Dollar gesenkt. Bei seinem Corona-Impfstoff Comirnaty rechne Pfizer nun mit zwei Milliarden Dollar weniger Umsatz.BioNTech habe am Montag angekündigt, dass das Unternehmen die möglichen Auswirkungen der von Pfizer getätigten Abschreibungen und anderen Belastungen im Zusammenhang mit Comirnaty auf die Finanzergebnisse des eigenen Konzerns prüfen werde. Die Mainzer würden voraussichtlich im dritten Quartal die Auswirkungen der Vorratsabschreibungen von Pfizer im Zusammenhang mit dem Covid-Impfstoffs in Höhe von bis zu 0,9 Milliarden Euro erfassen. Dies entspreche etwa der Hälfte des Bruttogewinnanteils aus der Vereinbarung mit Pfizer, habe es geheißen. Jede solcher Abschreibungen werde die Umsatzerlöse des Unternehmens reduzieren.Wie auch beim US-Partner Pfizer habe das mittlerweile deutlich geringere Geschäft mit Covid-19-Impfstoffen auch in der Bilanz der Mainzer BioNTech starke Spuren hinterlassen. So sei der Umsatz mit diesen Vakzinen im ersten Halbjahr auf 1,4 Milliarden Euro nach fast 9,6 Milliarden im Vorjahreszeitraum gesunken. Der Gewinn sei von knapp 5,4 Milliarden Euro auf 311,8 Millionen Euro eingebrochen. Für das zweite Quartal habe unter dem Strich sogar ein Verlust von 190,4 Millionen Euro nach 1,67 Milliarden Euro im Vorjahreszeitraum gestanden.Anleger bleiben bei BioNTech dabei, sichern ihre Position aber mit einem Stopp bei 80,00 Euro nach unten ab, so Marion Schlegel von "Der Aktionär". Pfizer sei keine laufende Empfehlung des "Aktionär". Hier bestehe derzeit kein Handlungsbedarf. (Analyse vom 16.10.2023)Mit Material von dpa-AFXBitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link