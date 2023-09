Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



Kurzprofil BioNTech SE:



BioNTech (ISIN: US09075V1026, WKN: A2PSR2, Ticker-Symbol: 22UA, NASDAQ-Symbol: BNTX) wurde 2008 gegründet. Der Schwerpunkt des Unternehmens liegt auf der Entwicklung und Herstellung wegweisender Technologien und Medikamente für individualisierte Krebsimmuntherapien. (26.09.2023/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - BioNTech-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thomas Bergmann vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie von BioNTech SE (ISIN: US09075V1026, WKN: A2PSR2, Ticker-Symbol: 22UA, NASDAQ-Symbol: BNTX) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Der Abwärtstrend am Gesamtmarkt mache auch vor dem Impfstoffhersteller BioNTech nicht Halt. Im Gegenteil: Seit ihrem Hoch Ende August bei knapp 126 Dollar falle die Aktie wie ein Stein. In der Zwischenzeit sei ein Bruch der 100-Dollar-Marke nicht mehr auszuschließen. Die Lage sei ernst, doch ein Funken Hoffnung bestehe.Grundsätzlich hätten die beiden letzten Handelstage das Chartbild noch einmal verschlechtert. So habe die Aktie die alte Ausbruchslinie unterschritten und damit die Chance auf eine schnelle technische Gegenbewegung erst einmal vertan. Sollte es nicht zeitnah zu einer positiven Kursreaktion kommen, dürfte die 100-Dollar-Marke unterboten und im Anschluss das August-Tief bei 95,50 Dollar getestet werden.Andererseits sei nach einem Kurssturz um 20 Prozent in dieser kurzen Zeit eine Erholung nicht unwahrscheinlich. Die BioNTech-Aktie könnte folglich die Ausbruchslinie in den nächsten Tagen zurückerobern und damit dem Szenario des "Aktionär" neues Leben einhauchen.Der Kursverlauf der BioNTech-Aktie lasse nichts Gutes erahnen. Es werde sich bis Freitag entscheiden, ob die Aktie einen Comebackversuch starten werde oder die Bullen die weiße Flagge hissen würden.Hinweis auf Interessenkonflikte:Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: BioNTech.