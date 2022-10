NASDAQ-Aktienkurs BioNTech ADR-Aktie:

Kurzprofil BioNTech SE:



BioNTech (ISIN: US09075V1026, WKN: A2PSR2, Ticker-Symbol: 22UA, NASDAQ-Symbol: BNTX) wurde 2008 gegründet. Der Schwerpunkt des Unternehmens liegt auf der Entwicklung und Herstellung wegweisender Technologien und Medikamente für individualisierte Krebsimmuntherapien. (13.10.2022/ac/a/n)

Kulmbach (www.aktiencheck.de) - BioNTech-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Martin Weiss, stellvertretender Chefredakteur vom Anlegermagazin "Der Aktionär", nimmt die Aktie von BioNTech SE (ISIN: US09075V1026, WKN: A2PSR2, Ticker-Symbol: 22UA, NASDAQ-Symbol: BNTX) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Die BioNTech-Aktie sei zuletzt fest gewesen. Der Aktienprofi spreche hier von einem positiven Abstrahleffekt, was den Deal zwischen Moderna und Merck angehe. Das sei nämlich dieselbe Technologie, von der man ebenfalls eine Krebsimmuntherapie entwickeln könnte. Um ein Kaufsignal zu generieren, müsste das Papier über die Marke von 190 USD gehen. Bisher ist die BioNTech-Aktie eine Halteposition, so Martin Weiss, stellvertretender Chefredakteur vom Anlegermagazin "Der Aktionär", im "Der Aktionär TV". (Analyse vom 13.10.2022)